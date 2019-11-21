共信-KY肝癌新藥 聯手三大醫院衝刺二期臨床試驗

2019-11-21 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



共信-KY（6617）旗下原發性肝癌新藥PTS100與台大醫院、台北榮民總醫院、台北醫學大學附設醫院合作執行第二期人體臨床試驗，由於臨床試驗鎖定動脈栓塞治療失敗、且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，原預計收案約 30 人，經TFDA同意移除低劑量組後，收案數量估計約 15 人，最快可望於 2020 年底完成臨床收案及受試者第一年追蹤，之後再向 TFDA 提出臨床三期試驗申請。

共信-KY表示，根據肝癌新藥 PTS100 先前經中國 CFDA 批准進行的Ⅱb 期臨床試驗，75 名接受PTS100 注射治療的晚期肝癌患者在經過四週的追蹤觀察後，共有高達六成的受試者之腫瘤壞死面積超過五成以上；而在治療效果判定上，更有高達72%的受試者之腫瘤未繼續惡化，良好的晚期肝癌有效性分析結果，正是PTS100 能成功獲得 TFDA 核准與三大醫院支持，在台灣進行第二期人體臨床實驗的關鍵因素之一。

共信-KY與三家醫院合作進行的二期臨床試驗是透過影像導引，將 PTS100 經皮穿刺注入肝腫瘤內，直接消滅癌細胞，屬於「微創靶向腫瘤消融治療」的一種方式，可望針對目前肝動脈栓塞治療（TAE）失敗、且未達標靶藥治療標準的肝癌患者，填補其於疾病惡化前的黃金治療期需要，亦使 PTS100 備受醫學市場的關注與期待。

展望未來，共信-KY 期望能將 PTS100 與其他局部治療方法併用，臨床研究方向可驗證 PTS100與肝動脈栓塞治療（TAE）合併治療為有效治療方式外，也可以針對3公分以下的小型肝腫瘤，觀察PTS100 與射頻燒灼術（RFA）合併治療是否為有效治療方式，以期為肝癌患者帶來全新治療契機。