房市復甦這三棟豪宅買氣大噴發 今年總計狂銷近50戶

2019-11-21 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



近年房價經歷修正後，2018年豪宅交易開始回溫，台灣房屋智庫經理陳炳辰表示，2016年房地合一稅上路後房市落底，豪宅價格也隨之修正，而受惠台商回流、房市緩復甦，以及逐漸穩定的豪宅價格下，今年以來豪宅仍有不錯的銷量，像是「和平大苑」今年狂銷20戶坐穩「豪宅銷售王」寶座。

今年兩棟大安區豪宅買氣持續噴發，除了「和平大苑」至今狂銷20戶坐穩「豪宅銷售王」寶座，同樣在大安區的「敦南寓邸」也緊追在後，共賣出18戶，而傳出賠售的「西華富邦」，事實上在價格盤整穩定後去年狂銷30戶，今年也賣出10多戶的佳績。合計這三棟豪宅今年賣出近50戶。

元利建設坦承，今年以來「和平大苑」銷售確實有不錯成績，出手買方多是殷實的傳產企業主，主要著眼目前國際情勢變化和轉變，在基於自用且資產配置的考量之下，選擇購買口碑優質的豪宅新案。

陳炳辰指出，豪宅銷況逐漸走向個案表現，除了口碑優質的豪宅外，在經過房市盤整後的豪宅價格，也陸續吸引高資產族進場，因此除了大安區豪宅「和平大苑」、「敦南寓邸」也亮眼的成績外，傳出賠售的「西華富邦」在價格穩定後，去年也賣出30戶的亮眼成績，惟高點進場的屋主轉售時，多少碰上賠售的命運。