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世界巧克力大賽 香格里拉台南遠東飯店許煜新奪銀牌

2019-11-21 15:10經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

香格里拉台南遠東飯店傳捷報！今年10月，於義大利佛羅倫斯所舉辦的「世界巧克力賽事2019總決賽(ICA)」，一共匯集全球十幾個區初選得勝者，兩千件作品進入決賽，經過嚴格的評審篩選後，再精選三百多件作品，日前(19日)在瓜地馬拉公布總決賽獲獎名單。台灣參賽者香格里拉台南遠東飯店，以該賽事亞太區拿下金獎的「烏龍柚子」，一舉奪得總決賽銀牌！在一片歐美為強項的國際級頂尖巧克力比賽，為台灣爭光、成為台南最耀眼的新星！

素有巧克力界奧斯卡獎之稱的「世界巧克力大賽」開始於2012年，是全球涵蓋範圍最廣的巧克力競賽，初選共分為美洲區、亞太區、比利時、法國、英國等十幾個區域選出代表，進入第二階段世界精英級的決賽，從中再經過層層嚴格的比賽評分，選出世界最終決賽名單。評審團隊由英、美、歐洲與亞洲的巧克力專家、食評家及糕餅師組成，以產地風味、公平貿易、永續與稀有性等，挑選該年獨具風味的精品巧克力，共七大類58種獎項。

近幾年，台灣在巧克力的生產與製作技法已達到國際級水準，從產業研發到創新產品，每個階段投入大量的專業人材培育！香格里拉台南遠東飯店長期專注於人材專業培育，在今年ICA世界大賽大放異彩，亦獲得徐元智先生紀念基金會大力支持，首次參賽即在一關又一關的競賽中脫穎而出，以「阿里山烏龍茶」以及「台灣茉莉花茶」讓評審格外鍾情，對台灣特有的系列滋味，非常喜愛且驚艷。

參賽隊伍靈魂人物-主廚許煜新，2011年加入香格里拉台南遠東飯店擔任點心坊領班，期間一直扶搖直上，於2018年成為西點主廚。許主廚家鄉在台北，顛覆大家對於南部就業的刻板印象，毅然決然地來到南部飯店任職，在飯店人才培育計劃紮實訓練，不斷地突破創新，帶領團隊獲得不少獎項，包含2016年拿到全國母親節蛋糕的總冠軍、2019 Gâteaux「慕斯類蛋糕」、「米粉蛋糕」與「常溫蛋糕小西點禮盒」亞軍、「2019世界巧克力大賽亞太區競賽」榮獲金銀銅獎。

香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新參加2019世界巧克力大賽總決賽，獲得銀牌。照...
香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新參加2019世界巧克力大賽總決賽，獲得銀牌。照片／業者提供
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巧克力香格里拉

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