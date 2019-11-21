foodpanda餐飲外送服務 月底進入離島金門澎湖

2019-11-21 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



全台最大美食外送平台 foodpanda 今（21）日宣布正式開通南投外送服務，月底將再插旗台東、進軍離島金門、澎湖，全面解鎖台灣版圖。

foodpanda 今年與去年同期相比， 今年總訂單數成長32倍、活躍用戶數成長21倍、一周的訂單總數已等同自成立來前 6 年的總和， 外送熱潮也翻轉餐飲產業以及台灣民眾的用餐習慣，推升台灣外送經濟進入下一個里程碑。

foodpanda 今年一口氣推出全台13個城市的外送服務，今年新拓展的城市數量是過去六年開拓城市數的兩倍，現今可於19個縣市見到 foodpanda外送夥伴蹤影，全台縣市覆蓋率近100 %。

foodpanda 美食外送服務涵蓋範圍為全台最廣，版圖為競業的3倍、合作店家總數達競業的2倍多，持續透過服務範圍最廣、合作店家數最多、服務時間最長三大特點鞏固市場龍頭地位。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，foodpanda 深耕台灣七年，成功建立起台灣消費者使用外送的習慣，除提供了全台上萬個外送夥伴的服務機會，持續活絡各地美食餐飲市場、提供全台商家更多不同的曝光管道和翻轉營收的契機。