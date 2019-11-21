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全家國際餐飲再添第三品牌 bb.q CHICKEN將在六都拓點

2019-11-21 13:00經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

全家（5903）旗下關係企業「全家國際餐飲」看準韓流熱潮持續發威，引進韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，導入首間旗艦餐廳店型，11月25日插旗南京復興商圈的「慶城街1號」複合式商場4樓熱烈開幕，成為全家國際餐飲旗下第三個餐飲品牌，搶攻餐飲業7,775億大餅。全家表示，全家國際餐飲今年營業額估達12億元，明年估將續成長20%。

全家國際餐飲董事長吳勝福表示，bb.q CHICKEN展店計畫除以進駐六大都會區為第一階段目標外，待營運穩定後將取經韓國bb.q CHICKEN成熟的外送knowhow啟動外送服務，跟上懶人商機、擴大服務客群。

全家國際餐飲目前旗下品牌包含以日式米食、日常用餐型態為主的「大戶屋」及以西式排餐、休閒聚餐為主「沃克牛排」，第三品牌bb.q CHICKEN加入後，發展出兼顧日常食與聚餐型的餐飲品牌組合，餐點涵蓋日、韓、西式等多種異國料理。

其中，大戶屋今年底家數將來到40家，沃克牛排家數維持2家，bb.q CHICKEN目前暫定先開出第1家，明年才會開始複製、展店。

bb.q CHICKEN旗艦餐廳以多元化、中價位的韓式餐酒組合、韓國潮流的空間氛圍，打造新型態的聚餐型餐廳。瞄準25-40歲瘋韓流的女性上班小資族，平均客單落在450~500元間，此外，bb.q CHICKEN旗艦餐廳也推出適合個食的道地韓式鍋物、拌飯，平均價位約300元。

餐飲業全家

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