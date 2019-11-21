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台以貿易大爆發 貿協趁勝追擊辦以色列商機日

2019-11-21 12:25經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

今年前十月台灣與以色列雙邊貿易14億美元，較去年同期成長18%，外貿協會今天首度舉辦「2019年以色列商機日暨市場說明會」，邀請九位買主參加採購洽談會，協助我業者爭取以色列商機。

貿協秘書長葉明水表示，台灣和以色列雙邊貿易穩定增長，雙方產業各具優勢及互補性，以色列強在研發和創新，台灣則以製造業為主，台灣可以成為以色列新創企業的製造夥伴；雙方新創企業可加強交流，創造互惠雙贏。

貿協近年來加強協助廠商拓銷以色列並推動台以經貿，去年辦理以色列創新科技國論壇，邀請以色列新創企業商分享自駕車AI、識別辨識及車聯網資安的技術發展及其對未來趨勢的看法；今年2月則在特拉維夫設立據點，媒合以色列的創新科技及台灣的製造能量。

貿協表示，本次商機日採購洽談會計有九位買主參加，主要採購項目為資通訊、消費電子、汽車、自行車、智慧照明、光纖通訊及手工具等產品為主，其中大型買主包含年營業額超過10億美元，將採購電動機車及其零組件的David Lubinsky Ltd.（魯賓斯基集團），於納斯達克上市，將採購印刷電路板製程設備的Eltek Ltd.等。

葉明水說，今年以來，台灣和以色列雙邊貿易成長18%，算是非常好，台灣去年才開始跟以色列有更密集的合作，加上今年初成立以色列辦事處，積極辦理商機媒合，邀請以色列買主來台參加洽談會等，這些都是過去沒有做過的，預期台以雙邊貿易在明年會看到更好的成績。 

外貿協會首度舉辦以色列商機日，邀請九家買主來台參加洽談會。圖／仝澤蓉攝影
外貿協會首度舉辦以色列商機日，邀請九家買主來台參加洽談會。圖／仝澤蓉攝影
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