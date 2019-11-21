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阿聯酋航空大手筆 訂購30架波音787夢想飛機

2019-11-21 11:52經濟日報 記者楊文琪／即時報導

波音公司與阿聯酋航空（Emirates)）宣布雙方已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機（Dreamliner）的購機訂單協議，根據牌價這筆交易總值高達88億美元（約合新台幣2,685億元）。在杜拜航空展簽定的這紙協議，代表兩家公司針對滿足這家全球領先航空公司的需求，已經討論出最佳的787夢想飛機機型。

阿聯酋航空之前曾簽定初步協議，原本有意採購機體較大的787-10機型。今天正式選定787-9後，阿聯酋航空將以此款中型廣體客機，搭配其現有更大型的777機隊。上述兩種飛機家族在其所屬的飛機級距中，都擁有領先業界的卓越航程與燃油效率。

阿聯酋航空集團董事長兼執行長謝赫阿哈邁德親王（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示：「我們已經確定訂購30架波音的夢想飛機。這是一筆重大的投資，對我們的機隊它也是重要的生力軍，因為它反映阿聯酋航空持續不斷努力要提供客戶最佳品質的航空空運服務。787將擴展我們在運能、航程與飛機部署等方面的營運彈性，讓我們的機隊如虎添翼。我們同時也很欣慰再度確認我們對波音777X計劃的承諾，並期待新飛機能早日上線執飛。」

謝赫阿哈邁德補充表示：「我們的波音機隊，是我們服務往返或中停我們位於杜拜樞紐的國際航空需求商業模式的一大關鍵；而我們也藉由提供高品質的航空連結，對阿拉伯聯合大公國（UAE）想要成為全球性商業與旅遊目的地的策略，持續做出貢獻。」

雙方協議包括阿聯酋航空將行使其替換權利，把30架777客機轉換成30架787-9客機，同時更新更大訂單中的一部份。在完成訂單轉換後，阿聯酋航空仍然是777X客機全球最大的客戶，目前已經下訂126架此款飛機，同時也擁有全球數目最多的155架現役777機隊。

波音商用飛機集團總裁兼執行長史坦•迪爾（Stan Deal）說：「我們很興奮能與這家全球領先的航空公司，完成這筆重要的訂單。我們的協議強化阿聯酋航空營運787夢想飛機與777X機隊的計劃，兩者同時也構成業界效率與效能最高的廣體客機組合。」迪爾指出：「能讓我們與阿聯酋航空的夥伴關係更上層樓、同時持續為波音公司與我們的供應商夥伴維持許多工作機會，讓我們感到相當榮幸。」

長度達63公尺的787-9夢想飛機，在典型的兩艙等配置下可以搭載296名乘客，航程最遠達13,950公里；同時與其所要取代的機型相比，可節省兩成以上的燃油成本。設計上充份考量乘客需求的這款787客機，利用民航客機界最大的客艙舷窗、可以放置所有乘客行李的大型頭頂置物艙、更乾淨且濕度更高的舒適客艙空調與具紓緩情緒效果的LED照明，提供乘客無與倫比的飛行體驗。

波音公司與阿聯酋航空宣布雙方已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機(Dreaml...
波音公司與阿聯酋航空宣布雙方已敲定一紙包括30架787-9夢想飛機(Dreamliner)的購機訂單協議，根據牌價這筆交易總值高達88億美元（約新台幣2,685億元）。　圖／波音提供
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阿聯酋航空波音杜拜

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