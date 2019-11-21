台商回台議題延燒 蘇貞昌：不必因為選舉就扭曲事實

2019-11-21 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院長蘇貞昌。本報資料照片 分享 facebook

行政院長蘇貞昌今（21）日在院會表示，「海外資金匯回專法」與歡迎「台商回台投資行動方案」兩個政策內容不一樣、目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。蘇揆也直言，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇揆於院會中對於「台商回台投資及海外資金匯回」議題提及，今年一月政府推動歡迎台商回台投資行動方案，迴響熱烈，6月再推出「台商回台投資方案2.0」，目的是要讓台商把過去二、三十年外流到中國大陸與其他國家的技術、人才、生產know how、企業經營能力等軟實力重新帶回台灣。

蘇揆表示，歡迎台商回台投資方案在蔡政府時代有、馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇揆強調，馬政府時代從2012年到2014年，三年預計投資新台幣2,400億元，至今投資約1,500億元。

蘇揆指出，在蔡政府時代，從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元，馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

蘇揆強調，他做事向來只為人民，不分藍綠，台商回台投資，一樣只看投資環境好不好，不會管縣市是哪一黨在執政，六都的市政府也都配合這個政策盡心盡力，並且顯著受益，很多都帶來上千億元的投資，創造破萬就業機會。

蘇揆接著說，他也看到新北市長侯友宜最近兩度公開表示，台商回台在新北市落實投資的金額已經超過1,000億，創造1.8萬多個就業機會，侯市長昨天還就此特別感謝中央，這種就事論事的態度，她很肯定。

蘇揆也特別表示，感謝有這麼多台商朋友肯定政府，用實際行動相信台灣、投資台灣，畢竟，選舉有分藍綠，但為人民做事沒有黨派不同，他只有一個台灣，期待大家一起繼續衝。