零推案變狂推案 北台重劃區大復活

2019-11-21 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ／即時報導



市調單位統計指出，北台灣重劃區今年掀推案狂潮，龜山A7、三重、板橋江翠北側今年都爆量，新莊頭前與副都心、林口、淡海新市鎮，以及桃園青埔特區也都起死回生大復活，零推案變成狂推案。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，建商推案意願與市況冷熱有關，買氣如持續復甦，北台灣重劃區將會從先前空頭市場的邊緣人，變成房市的主角，明年可能再爆一波推案潮。

根據住展雜誌統計，今年前10月與去年同期相比，推案量淨增金額最高的前十名行政區，依序為龜山、三重、板橋、新莊、中正、淡水、林口、中壢、北投、大同區。前十區中，七個和重畫區有關。

推案量增加最多的行政區是桃園龜山區，今年前10月推案量已累積至617億元，比去年同期大增294億元。龜山推案集中在A7重劃區，今年前10月新建案供給量已達6,000戶，預計全年超過7,000戶， 比今年台北市全市推案還多。

第二名的三重區，今年前十月推案量479億元，比去年同期淨增254億元，年增幅超過一倍。三重今年除了仁義重劃區進入第一波推案高峰期，低迷多年的二重疏洪道重劃區，今年建商重拾推案信心，因而湧現推案潮。

今年大復活的重劃區，除了二重疏洪道重劃區，還有新莊頭前與副都心重劃區、林口與淡海新市鎮，以及桃園中壢的青埔特區，都在今年上演王子復仇記。