親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

零推案變狂推案 北台重劃區大復活

2019-11-21 11:05經濟日報 記者游智文／即時報導

市調單位統計指出，北台灣重劃區今年掀推案狂潮，龜山A7、三重、板橋江翠北側今年都爆量，新莊頭前與副都心、林口、淡海新市鎮，以及桃園青埔特區也都起死回生大復活，零推案變成狂推案。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，建商推案意願與市況冷熱有關，買氣如持續復甦，北台灣重劃區將會從先前空頭市場的邊緣人，變成房市的主角，明年可能再爆一波推案潮。

根據住展雜誌統計，今年前10月與去年同期相比，推案量淨增金額最高的前十名行政區，依序為龜山、三重、板橋、新莊、中正、淡水、林口、中壢、北投、大同區。前十區中，七個和重畫區有關。

推案量增加最多的行政區是桃園龜山區，今年前10月推案量已累積至617億元，比去年同期大增294億元。龜山推案集中在A7重劃區，今年前10月新建案供給量已達6,000戶，預計全年超過7,000戶， 比今年台北市全市推案還多。

第二名的三重區，今年前十月推案量479億元，比去年同期淨增254億元，年增幅超過一倍。三重今年除了仁義重劃區進入第一波推案高峰期，低迷多年的二重疏洪道重劃區，今年建商重拾推案信心，因而湧現推案潮。

今年大復活的重劃區，除了二重疏洪道重劃區，還有新莊頭前與副都心重劃區、林口與淡海新市鎮，以及桃園中壢的青埔特區，都在今年上演王子復仇記。

何世昌指出，最低迷的時刻，二重疏洪道、新莊副都心與青埔特區等三個重劃區，曾經一整年都沒有建商推新建案，頭前、林口、淡海新案則是屈指可數。今年市況截然不同，以淡海新市鎮為例，光是今年前十個月就已推出逾3,000戶。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌
分享
A7重劃區 記者游智文／攝影
A7重劃區 記者游智文／攝影
分享

重劃區建商

相關新聞

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

新店捷運宅 將變複合商場

2019-11-21 00:14

台商在東協／伯朗咖啡 搶越南黑金商機

2019-11-21 00:07

台商在東協／伯朗咖啡經商在地化 跟當地人搏感情

2019-11-21 00:06

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

能源論壇／內田東吾：能源智慧化 創新生態圈

2019-11-20 23:38

陸出口大國反向採購 鋼市向上訊號亮了

2019-11-20 23:32

智慧經營／ 賴正光…領航企業 不能做好人

2019-11-20 22:50

業務最前線／談判桌上的情緒脫鉤

2019-11-20 22:49

連鎖效應／加盟合作 互信互利

2019-11-20 22:49

創新平台／工研院創新抗癌技術 勇奪科技產業奧斯卡

2019-11-20 22:49

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

攜手醫學中心 遠傳啟動5G遠距診療前瞻計畫

2019-11-20 14:40

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:55

黃志芳率55家台商赴日 貿協與名古屋工商會議所簽MOU

2019-11-20 11:32

華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13

貿協與名古屋商工會議所簽MOU 深化機械航太合作

2019-11-20 08:40

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

台商回流7千億都是造假嗎？5個QA搞懂這件大爭論

2019-11-21 08:46

聯發科5G晶片 跑第一

2019-11-20 23:19

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27

壽險加碼不動產 二年砸千億

2019-11-21 00:17

網傳人民稅金墊償華映欠薪 勞動部：非全民買單

2019-11-20 22:23

許勝雄：台商回流 錢從哪來不重要

2019-11-21 00:41

遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主

2019-11-20 20:10

汽車零組件降關稅 卡關

2019-11-21 00:11

中鋼下季盤價看跌 有利鋼廠

2019-11-21 00:20

外銷訂單連12黑 憂中帶喜

2019-11-21 00:44

威盛攻AI報捷 新晶片夠力

2019-11-21 00:12

聯發科找上台嘉碩衝5G 固料意味濃

2019-11-20 23:19

影／台商匯回零元爆爭議 鄭文燦：逾千億元到位

2019-11-20 18:33

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

華映破產 政府墊償8億元史上最高

2019-11-21 00:13

超商也吃得到Beyond Meat 全家開賣未來漢堡排

2019-11-20 20:10

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

創新高！南山人壽砸159.81億 搶下信義行政中心地上權

2019-11-20 16:09

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13

蘋果機響噹噹！陸市銷售逆勢成長 供應鏈熱呼呼

2019-11-20 14:40

搶便宜發債…中型銀行跟進

2019-11-20 23:24

美食外送員好賺？ 只有1.5%願當正職

2019-11-20 14:41

10月外銷訂單連12黑 年減3.5%

2019-11-20 16:23

台商匯回資金零？沈榮津：投資進行式 年底2253億到位

2019-11-20 11:11

台商回流爭議 謝金河：縣市長跳出來證明回流事實

2019-11-21 10:00

5G競標12月10日登場 5大電信業者均獲入場券

2019-11-20 15:46

電子產品10月接單 意外翻紅

2019-11-21 00:43

晶電看好Mini LED背光訂單爆發 明年資本支出增至50億

2019-11-20 12:09

汽車零組件降關稅卡關 藍委：請民進黨救救國產車

2019-11-20 11:18

今年10月歐洲訂單創高 主要是增加採購我這三項產品

2019-11-20 20:43

外銷訂單連12黑 全年正成長機率低

2019-11-20 17:17

5G、工業物聯網商機 仁寶：我的菜

2019-11-20 14:40

金融帳Q3淨流出 一年低點

2019-11-21 00:32

昱鼎再拿下青埔太陽光電廠 預計明年6月完工

2019-11-20 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top