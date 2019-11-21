這重劃區推案量超狂 前十個月新屋供給贏過整個台北市

2019-11-21 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



住展雜誌統計，今年1月至10月底與去年同期相比，推案量淨增金額最高的前十個行政區，依序為龜山、三重、板橋、新莊、中正、淡水、林口、中壢、北投與大同等區。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年推案量淨增最多的前十區中，高達七個行政區靠著重劃區推案潮而進榜，當中有幾個重劃區在過去幾年差點死透，但如今已經起死回生大復活了，顯示房市正在復甦當中。

推案量增加最多的行政區是桃園市龜山區，今年前十個月新成屋、預售屋推案量已累積至617.3億元，比去年同期大增294.1億元。

龜山推案熱絡的關鍵動力來源就是A7重劃區，由於2字頭相對親民的房價，A7重劃區今年1到10月新建案供給量就已高達6千戶，預計全年會超過7,000戶。

7,000戶這個數字到底有多狂？預估今年台北市新建案供給量僅約6,000多戶， A7一個重劃區供給量超過一個台北市，推案狂潮可見一斑。

第二名的三重區，今年前十個月推案量來到479億元，比去年同期淨增254億元，年增幅超過一倍。

三重今年除了仁義重劃區進入第一波推案高峰期外，低迷多年的二重疏洪道重劃區，今年建商重拾推案信心，因而湧現推案潮。