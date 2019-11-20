精品寢具品牌「寬庭」 中台灣出清特賣23日登場

2019-11-20 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



高端精品歲末出清特賣會陸續登場，正是消費者入手的好時機！頂級寢具品牌「寬庭(Kuan's Living)」今年度中台灣出清特賣會，將於23日起至30日在台中七期市政路登場，許多進口高級寢具最低三折起。

現場另有愛心義賣專區，販售陽光基金會傷友縫製的「百納被」及「午安抱枕」等公益商品，所得金額將全數捐贈給聯合勸募及陽光基金會，買好物同時也能散播愛，讓點滴心意匯集成社會溫暖力量。

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創立於台北‧米蘭的寬庭Kuan's Living，長期與義大利百年工坊合作設計、生產頂級寢具床組，光靠客人口碑相傳，27年來在百貨通路累積了20多萬名會員。

為了提供消費者更多入門體驗的機會，寬庭Kuan's Living近年來積極在台中舉辦年度出清特賣會，超過300種特惠品項如義大利高級寢具、埃及棉、華爾紗、蠶絲被、羽絨被枕、記憶枕等，全面三折起。

根據台灣睡眠醫學學會調查，41%的人對自己的睡眠品質不滿意。寬庭美學行銷副理曾依秀說，想要挑對好的寢具須注意四大重點：材質天然、透氣、吸汗、輕盈無負擔，搭配個人睡眠習慣與需求使用，才能一夜好夢。

寬庭也歡迎中台灣的消費者到會場諮詢寬庭舒眠師，讓自己的睡眠品質更美好。

曾依秀表示，特賣會最受歡迎的「每日一物」，首日(11月23日)及倒數四日(11月27日)，強打推出義大利高級床組最低二折起，陸續也有純羊毛冬被、刺繡罩被、鵝絨記憶複合枕、進口精梳棉寢具等熱賣商品最低1.6折起。

其中，寬庭獨家開發的多功能鵝絨記憶複合枕，更是每年熱銷的人氣商品。