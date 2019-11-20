遠東巨城明年衝127億元 續當新竹百貨霸主
2019-11-20 20:10
經濟日報 記者何秀玲
／台北即時報導
遠百（2903）旗下業績排名前五名的新竹遠東巨城明年業績要衝127億元，成長6%，並將改裝2,500坪，持續站穩新竹百貨霸主地位；本（11）月28日將舉辦周年慶，估業績22億元，成長5%，今年全年業績估可超過120億元。
新竹遠東巨城營運長游欣宜表示，去年全年業績116億元，今年則估120億元，以今年前十個月表現為雙位數成長來看，有望超過120億元，主要成長業種為3C商品、餐飲、高檔服飾和美式休閒服裝等，由於因為吃喝玩樂可一站購足，所以在新竹為業績最好的購物中心。
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今年周年慶從11月28日至12月9日，挑戰12天22億元，成長5%，搭配滿千送百，天天滿額加碼贈，以及信用卡滿額禮等，滿額最高回饋28.2%。
游欣宜説，遠東巨城營業面積5萬多坪，是全台僅次於高雄統一夢時代的百貨商場；目前新竹只有三家百貨公司，除了有遠東巨城，還有新竹大遠百以及巨城旁的遠東sogo新竹巨城店，三家加起來，年營收約180億元。位於遠百位於竹北的Sky City遠東新世紀購物中心則預計明年開幕。
她也提到，明年將持續改裝，改裝面積將有約2,500坪，明年業績衝127億元，成長6%。
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