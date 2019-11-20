國人瘋海外旅遊、陸祭限台令 第3季旅行收支逆差創新高
2019-11-20 19:58
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
國人熱中海外旅遊，加上中國大陸限縮陸客來台，中央銀行今（20）日公布，第3季旅行支出57.1億美元、旅行收支逆差23億美元，雙雙創下歷史新高。
第3季向來為出國旅遊旺季，國人出國人次屢創新高，海外消費大增，進而導致第3季旅行支出57.1億美元為歷年最高，海外旅客來台消費產生的旅行收入34.2億美元，為歷年第三高，今年第3季，旅行收支逆差23億美元，同步締造新高紀錄。
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除了國人熱愛海外旅遊外，海外旅客來台觀光蔚為風尚，央行指出，今年前三季，旅行支出157.8億美元、旅行收入109.4億美元，雙雙寫下歷史新高，不過旅行收支逆差48億美元，低於去年同期的50億美元。
儘管今年前三季，旅行收入表現頗豐，但第4季恐無法維持榮景。
近幾個月來，中國大陸觀光客來台旅遊人次明顯衰退，主因是中國大陸8月1日限制旅客來台，衝擊我國經營陸客的觀光產業。
根據觀光局資料顯示，自2018年4月以來，中國一直是來台旅客人次最多的國家，9月卻受到「限台令」衝擊，正式被日本超前，不過，若加計香港、澳門，中國與港澳地區來台旅客人次仍高於日本。
央行指出，第3季旅客來台人次年增6.5%，其中以日本、韓國、菲律賓、泰國增加最多，前三季年增10.4%，增加較多者為中國、泰國與菲律賓。
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