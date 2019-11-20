親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

疑機車違規迴轉！UberEats外送員閃不開撞上 頭重創命危

鳳凰逼近最快明早發海警 這天最接近台灣

台灣高鐵攜珍古德協會 探索美好台灣環境教育成果展

2019-11-20 18:30經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台灣高鐵公司積極實踐「深耕在地」、「永續關懷」的企業精神，希望透過環保意識向下扎根、向外擴散，打造共好未來的生活環境。今年特別與國際珍古德教育及保育協會共同推動「探索美好台灣」環境教育計畫，並於今（20）日在高鐵台南站大廳舉辦成果發表記者會。車站大廳同步構築「綠漫步」生態空間，邀請旅客一起了解台灣野生動植物的生態與習性，進而關心我們的居住環境，更透過實際行動，共同守護美好台灣。

今日活動由台灣高鐵公司董事長江耀宗、國際珍古德教育及保育協會理事長金恒鑣主持，台南市長黃偉哲等貴賓也到場共襄盛舉。除了揭幕「綠漫步」生態空間，現場也播放「探索美好台灣」環境教育計畫的全年紀錄片，與各界分享具體成果。透過深入全台各地校園推廣自然關懷課程，培養青年學子環保意識，進而鼓勵孩子們走出校園，宣導愛護自然生態的重要性，集結社區力量，強化環境的保育觀念及力量。

黃偉哲致詞時特別感謝台灣高鐵公司與珍古德協會等單位共同攜手，讓環境教育、生態教育及保育教育深入下一代。下一代是未來的希望，感謝高鐵公司與珍古德協會透過「探索美好台灣」及「根與芽計畫」一起為孩子們的環保教育而努力，期待未來台南市政府也能積極參與，教育孩子愛惜這塊土地的動植物，進而愛護台灣這個寶島。

江耀宗表示，「永續關懷」一直是高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，「探索美好台灣」計畫就是希望透過走進全台20所校園開設的「根與芽課程」，向下紮根生態永續的理念，不僅帶領學生認識寶島台灣多樣的野生動物與棲息環境，更鼓勵孩子們向身邊的親友、社區，不斷傳遞、擴散關心環境及保護動物的理念，讓更多人了解「永續關懷」的重要性。

金恒鑣強調，協會持續在環境教育與保育方面努力，沒有教育何來保育；台灣的動植物值得保育，環境教育及保育需要透過了解、發掘、解決、行動四個步驟來付諸實行，今天的計畫就是第一步，希望大家都能在了解保育的重要性後，盡我們應盡的責任，保育野生動植物。

「根與芽計畫」是1991年珍古德博士推動全球性的環境教育計畫，鼓勵青年以實際的行動關懷環境、動物以及社區。這次「探索美好台灣」環境保育推廣計畫即是透過國際珍古德教育及保育協會的「根與芽計畫」，在全台各地20所國中小學推動「根與芽行動課程」，以生動活潑的課程內容，帶領學生認識台灣的野生動植物，並鼓勵孩子進行棲地保育、友善耕作、愛護生態環境等具體行動，同時於學校所在社區之醫院、圖書館、活動中心或校園內展演宣傳。

「探索美好台灣」綠漫步生態空間，即日起至12月18日在高鐵台南站大廳展出，空間選用台南在地環境色勾勒出府城各種動物明星：水雉、黑面琵鷺，以及中南部常見的野生動物：台灣獼猴、赤腹松鼠、大卷尾、竹雞、紫斑蝶等共十種動植物。掃碼QR Code即可連結高鐵企業網站的專屬活動頁面，閱讀更多故事，蓋紀念章還能免費兌換「限量寶島野生動物站立貼」乙組。（詳高鐵企業網站活動頁面）高鐵公司希望透過增強民眾對台灣野生動植物的認識，喚起環保意識，深化永續關懷，構築人類與自然間的共好未來。

台灣高鐵公司董事長江耀宗(左二)、台南市長黃偉哲(左四)、珍古德協會理事長金恒鑣...
台灣高鐵公司董事長江耀宗(左二)、台南市長黃偉哲(左四)、珍古德協會理事長金恒鑣(右一)接受小朋友致贈DIY水雉作品。　圖／台灣高鐵公司提供
分享

自然生態珍古德

相關新聞

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

攜手醫學中心 遠傳啟動5G遠距診療前瞻計畫

2019-11-20 14:40

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

美工科男變美食街大王！他是鼎泰豐御用設計師 曾讓台北101苦等5年

2019-11-20 12:55

黃志芳率55家台商赴日 貿協與名古屋工商會議所簽MOU

2019-11-20 11:32

華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13

貿協與名古屋商工會議所簽MOU 深化機械航太合作

2019-11-20 08:40

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

共享平台效應 裕隆明年銷售喊衝

2019-11-20 00:43

百位績優同仁齊聚 富士達保經招待出國

2019-11-20 00:21

深耕文化藝術 張榮發基金會再獲文馨獎

2019-11-20 00:13

台商在東協／亞太熱熔膠 黏住全球客戶

2019-11-19 23:59

台商在東協／白聖舟投身教育 為台商子弟奉獻心力

2019-11-19 23:58

投資展望論壇／五大智庫領袖 剖析經濟趨勢

2019-11-19 23:47

名人書房／楊應超…閱讀祕密 心想事成

2019-11-19 23:34

古書今贏／人口政策牽動經濟成長

2019-11-19 23:33

失智照護／認識阿茲海默症

2019-11-19 23:33

生產線上／迎戰無薪假風暴

2019-11-19 23:33

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

京華城連年虧錢 沒遲發過薪水

2019-11-19 23:31

京華城設計不良…夢想成了夢魘

2019-11-19 23:31

72歲沈慶京 不輕言退休

2019-11-19 23:31

交部招商千億 高鐵站聚焦

2019-11-19 23:19

北市打造智慧醫療園區

2019-11-19 23:18

上銀科技、大銀微系統 獲第14屆文馨獎

2019-11-19 22:18

京華城18年賠掉130億…小沈：開幕那天就知道完蛋了

2019-11-19 18:00

台灣金聯結合志嘉集團 攻銀髮照護與託育一條龍市場

2019-11-19 17:58

裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57

台日產業合作 貿協與「名古屋商工會議所」簽MOU

2019-11-19 17:47

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華映破產 政府墊償積欠工資 人數、金額史上最高

2019-11-20 11:13

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

保險責準率降 儲蓄險將變貴

2019-11-20 00:25

沈榮津喊冤：台商回台投資 重點不在資金來源

2019-11-19 20:22

裕隆、納智捷 要揪伴開發新車

2019-11-20 00:44

京華城重生 拚當台北新地標

2019-11-19 23:32

南山人壽砸159.81億元 搶下信義行政中心地上權案

2019-11-20 16:01

日電感廠復工不順 奇力新迎轉單

2019-11-20 00:39

北富銀momo卡上市 最高20%回饋

2019-11-20 04:06

張善政：雙重課稅 台商資金怎願匯回？

2019-11-20 00:28

國力決勝點在AI？經濟學家：先別管中美貿易，新科技的影響比全球化更大

2019-11-20 08:39

換屋重購退稅 優惠放寬

2019-11-20 01:05

打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40

美延華為寬限期 台積電、大立光利多

2019-11-19 23:31

招商再下一城！ 「迪卡儂」將到高雄 蓋南台首座旗艦店

2019-11-20 16:27

鴻海威州廠 完成封頂

2019-11-20 00:41

國民黨再批：台商貸款免息 對得起窮學生？

2019-11-20 11:00

罕見 壽險大搶2年期公債

2019-11-20 00:23

奇力新啟動擴產 設備移轉越南廠

2019-11-20 00:38

跨境電商不開發票 明年開罰

2019-11-19 20:07

張善政批台商回流零資金 鄭文燦：資金逐步到位是常識

2019-11-20 12:44

台商資金因雙重課稅不回來投資？ 財政部駁張善政

2019-11-19 20:39

5G晶片公版 聯發科看上台嘉碩濾波器

2019-11-20 14:40

金管會調整責準率 業者評估影響短期銷售

2019-11-20 00:24

促成美籍幹部來台培訓 鴻海副董李傑設西點軍校

2019-11-20 00:40

張善政左批台商回流零資金 右罵台中機場建設國際笑話

2019-11-20 10:11

經長：解決缺電 政府準備好了

2019-11-20 00:17

半導體排名 台積衝第三、聯發科第15

2019-11-19 23:35

名家觀點／當數位貨幣成了孫悟空

2019-11-20 00:27

中國信託率先導入刷卡3DS 2.0驗證系統

2019-11-19 22:29

台商匯回投資掛零 經濟部：錢怎麼來不是重點

2019-11-20 13:27

淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05

公布「勞動契約認定指導原則」 假承攬問題解決了嗎？

2019-11-19 21:28

交部招商千億 高鐵站聚焦

2019-11-19 23:19

台商回台投資爭議 許勝雄：投資增加才是重點

2019-11-20 13:41

多管齊下…兆豐銀大牛翻身

2019-11-19 23:23

京華城設計不良…夢想成了夢魘

2019-11-19 23:31

兆豐銀衝消金財管 獲利增

2019-11-19 23:25

跨境電商開發票 明年上路

2019-11-20 01:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top