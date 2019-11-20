昇恆昌打造 桃機二航廈中央區免稅商店暨餐飲區開幕

2019-11-20 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



桃園國際機場第二航廈管制區內「中央區綜合免稅商店」暨四樓「餐飲美食區」，在ROT業者昇恆昌公司的專業規畫與效率執行下，投入近10億元的高額預算，以不到一年的時間即完成第一階段改建裝修，並於日前盛大開幕。

桃機二航廈管制區內設置綜合免稅商店案，整體的空間設計規畫，由昇恆昌力邀知名國際機場室內設計團隊 – 英國「The Design Solution」，打造具通透性的商業空間，讓旅客一進管制區便能感受到出境大廳及全新動線的開闊寬廣氛圍。空間並融入台灣元素，邀請文創藝術家范承宗、陳怡潔、詹雨樹等大師，結合台灣流行與藝術文化，透過虛實整合的多媒體視覺體驗，給國內外旅客耳目一新的全新感受。

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由於本階段施工期間橫跨春節與暑假兩大台灣旅遊旺季，昇恆昌團隊克服國門機場旺季施工的困難，在對旅客影響最小的情況下夜間施工，並採用高難度的無立柱懸臂鋼構工法，完成第一階段裝修改建工程，打造出「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」的創舉。

昇恆昌表示，在本案中，台灣文創藝術家范承宗特別製作「藏山」及「旅客」等巨型裝置藝術，以玉山為首，帶領世界八大高峰的山稜壯麗形象，並以線裝書牆表彰台灣為華人傳統與流行文化聖地，向世界傳達台灣自然與人文兼具的絕美特色。而多媒體藝術家陳怡潔的光帶作品，也透過大尺寸數位螢幕的翻轉流動，震撼旅客的感官視聽。

並由此出發，結合「香化區」香氛氣味傳導系統的「嗅覺」、「中西美食餐飲區」的味覺，旅客虛實整合VR智慧試妝的數位購物「觸覺」，打造出旅客「五感具足」的熱情與歡愉感，創造台灣獨有、引人入勝的精采機場體驗經濟。更同步國際人權趨勢，設置性別平等廁所，強化旅客盥洗設施的智能與數位化，讓桃園機場的公共設施與商業服務，與世界先進機場並駕齊驅。

另外，為滿足國門機場餐飲服務的品質與需求，昇恆昌多次尋訪台灣在地知名美食業者，以嚴格食安標準及謹守細緻工序為承諾，成功邀請林東芳牛肉麵、KiKi、泰昌餅家及阿鴻小吃等在地美食業者，破例進駐機場展店。並招商引進國際知名餐飲品牌，如麥當勞、星巴克、Jamba Juice等，讓機場餐飲更為多元與國際化，並已提前在2019年初，便將台灣與國際餐飲美味，呈現在國內外旅客面前。

走進桃園國際機場第二航廈，您將會看見依季節變換的時尚調酒吧，體驗夾娃娃機的互動樂趣，台灣流行文化的「啾咪」霓虹燈飾在向您眨眼。全新的機場形象，讓旅客每一趟旅程，從踏進機場的那一刻起就充滿驚喜。