淘寶登台衝擊 PChome詹宏志：目前影響有限

2019-11-20 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



網家董事長詹宏志。 （本報系資料庫） 分享 facebook 淘寶10月23日已正式在台上線，恐衝擊台灣電商。PChome董事長詹宏志今表示：「到今天為止，我認為淘寶登台影響還小。」但他指出，台灣人跑到大陸淘寶買東西，這才是對台灣電商最大傷害。

詹宏志今天出席三三會演講，會中他談到淘寶登台，詹宏志認為，淘寶在台灣一定會做很多事吸引台灣買家，但畢竟是新來者，台灣目前參加的賣家很有限，目前為止台灣淘寶對台灣現有電商影響不大。

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但詹宏志指出，比起淘寶登台，台灣人跑到大陸淘寶買東西，對台灣電商才是最大傷害。他舉例，他在支付寶的統計中有看到淘寶十大「剁手城市」，其中台灣的嘉義、台南、高雄名列其中，嘉義人在大陸淘寶買東西一年平均下單新台幣40萬元。

但詹宏志認為台灣人去大陸淘寶買東西不一定都是「消費者」，他說，台灣去大陸淘寶買東西的大戶，大多是批發買東西來賣的人，從淘寶大量購買商品，然後在網路或攤販轉賣給其他人，這些大戶不全都是消費者，而是賣家。

詹宏志仍提醒，未來淘寶發展不容小覷，他看過很多統計，台灣一年在大陸淘寶購買金額最低有400億、最高估計到1600億，若抓中間值800億，台灣還沒有一個直營電商有這規模。一年800億貨品進到台灣，過去這些都要經過海關徵關稅，現在全部都不用、海關防線消失。另外，台灣電商的商品目前還不能賣到大陸去，大陸消費者不能買台灣電商，除非大陸客戶「翻牆」來買，但這樣的消費者很少數。