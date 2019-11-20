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元大文教基金會 獲文馨獎肯定

2019-11-20 12:19經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

元大文教基金會長期關注學童教育與長者醫療發展，並致力將藝術教育結合公益理念，努力成果受到肯定，今年獲文化部頒發第14屆文馨獎「常設獎-銀獎」。

元大文教基金會成立17年來，支持藝文活動與表演團體不遺餘力，包括「小胖威利人生劇展」、「外公的咖啡時光」、「無極之美：趙無極回顧展」與台北新藝術博覽會舉辦的「藝出慈悲‧百大名人」義賣活動等，透過藝文推廣正面的人生價值觀。

元大文教基金會秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，辦理「無極之美：趙無極回顧展」，藉由藝術展覽建立多元交流管道，提升社會大眾對藝術的認知與參與。另外，贊助藝文表演「外公的咖啡時光」，讓長者醫療及長照等議題受到關注，發揮拋磚引玉的效果，期待未來有更多政府機關、團體推動失智症照護政策，讓更多人一起關心老人醫療照護。

文馨獎為文化部兩年舉辦一次的頒獎典禮，表彰對台灣藝術文化的維護與發揚有特殊貢獻之企業、團體或個人。元大文教基金會於2017-2018年間辦理「無極之美：趙無極回顧展」藝術展覽，讓民眾有機會親近領略國際級大師作品，並提供中部地區242位偏鄉學童免費參加，讓學童有機會接觸不同面向的美學教育。

此外，贊助表演工作坊「外公的咖啡時光」舞台劇，透過戲劇包裝喚起大眾對隔代教養及失智症議題的重視，邀請失智症協會、弘道老人福利基金會、企業貴賓、客戶、員工及共968位夥伴共同欣賞。

秉持「公益，是不斷堅持的付出」，元大文教基金會積極投身社會公益，提升弱勢教育，並以「志工投入‧公益平台」、「弱勢扶助‧兒少關懷」、「助學培育‧青年自立」、「金融育才‧產學合作」、「健康醫療‧老年照護」及「社區服務‧環境守護」等六大面向，全面性推動各項公益與教育活動，輔以公益加乘，延續元大支持藝術教育結合公益的理念，未來將繼續支持文化事務，讓台灣的藝術充滿活力與希望，展現企業推動藝文活動的正向力量。

元大文教基金會獲文化部頒發第14屆文馨獎之常設獎-銀獎 圖／元大文教基金會提供
元大文教基金會獲文化部頒發第14屆文馨獎之常設獎-銀獎 圖／元大文教基金會提供
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