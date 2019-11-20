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黃志芳率55家台商赴日 貿協與名古屋工商會議所簽MOU

2019-11-20 11:32經濟日報 記者黃文奇／即時報導

外貿協會董事長黃志芳、秘書長葉明水一同率領台灣55家精密零組件業者赴東京、名古屋及大阪拓銷，19日與名古屋商工會議所( Nagoya Chamber of Commerce & Industry)會頭（主席）山本亞土，簽定合作備忘錄（MOU），深化兩會未來的合作。

名古屋商工會議所為日本中部地區最大的商會，會員數高達1.7萬餘家，如豐田自動車、名古屋鐵道、Rinnai、岡谷鋼機等國際知名日商，也包括許多技術與品質極佳的中小企業。

台灣與日本互為重要貿易夥伴，年進出口貿易總額超過670億美元，我國為日本第4大貿易夥伴（僅次於中國大陸、美國&韓國），日本亦為台灣第3大貿易夥伴（僅次於中國大陸&美國）。

台日產業供應鏈長期以來有非常緊密的合作關係，以航空產業為例，我國漢翔（AIDC）及晟田科技（Magnate）等台灣公司製造的航空零組件打進川崎重工、三菱重工及Subaru等日商的供應鏈，台日的產業合作已從過去的採購與生產模式，進化到共同研發與創新，而深度連結。

日本於精密機械與汽車等產業於全球居牛耳地位，而台灣於資通訊及電子產品的設計與製造、智慧機械零組件供應鏈上具國際競爭力，台日有許多商機合作的契機，互補密切共創雙贏。

黃志芳此行除與名古屋商工會議所簽署MOU之外，並拜訪名古屋市市長KAWAMURA, Takashi、川崎重工（波音787機體製造廠）、日本工具機大廠Mazak及Okuma等，台灣與名古屋間於智慧機械及航太產業之合作，可望更深入並升級。

這55家國內精密零組件業者在貿協的安排下，分別於東京、名古屋及大阪3地與包括豐田通商、三菱重工、Yamaha、Mazak、住友電工、Keyence、村田機械、岩谷、井澤金屬、岡谷鋼機、Kokuyo、兼松、Bandai、Casio計算機等超過450家日本商社、進口商、代理商、製造商洽談採購合作，可望為台灣零組件出口日本創造新契機。

貿協與名古屋商工會議所簽署合作備忘錄，名古屋市市長KAWAMURA, Takas...
貿協與名古屋商工會議所簽署合作備忘錄，名古屋市市長KAWAMURA, Takashi（中）熱情接待外貿協會董事長黃志芳（右）及秘書長葉明水（左），雙方針對商務合作進行會談。 圖／貿協提供
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外貿協會董事長黃志芳率領台灣55家精密零組件業者赴東京、名古屋及大阪拓銷，11月...
外貿協會董事長黃志芳率領台灣55家精密零組件業者赴東京、名古屋及大阪拓銷，11月19日與名古屋商工會議所主席山本亞土（左二），簽定合作備忘錄（MOU），深化兩會未來的合作。 圖／貿協提供
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