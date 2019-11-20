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華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

華潔洗滌公司是華航底下子公司規會之一，負責清洗機上毛毯跟華航員工制服。今天上午，華潔洗滌企業工會前往華航台北票務中心抗議歷經30次協商，團體協約仍無共識，並要求華潔資方勿拿「外包」威脅，保障基層合理利潤分配。對此，華潔代表僅收下陳情書。

華潔洗滌企業工會理事長沈振雄表示，工會在2015年6月1日罷工後，成功爭取調薪，並於2017年2月開始跟華潔資方談團體協約，歷經兩年半，多達30次協商，好不容易僅剩調薪、年終和和平義務條款共三項未達共識，資方卻在11月13日協商中推翻先前已達成的外包共識。因此會員很擔心，會不會每次換一個高層，原先的共識就被推翻。

針對外包爭議，沈振雄說，在2015年罷工協議文字中達成初步共識，若資方要外包，需經過工會會員大會同意，不過現在卻變成，只要通知工會，並和個別員工通知要外包即可外包，若工會不同意，先前協商共識將全部作廢，資方還說這是華航母公司指示。

他說，今天來到華航總公司抗議，就是要了解到底是華潔公司要用外包威脅工會，還是真的是華航母公司交代的。

桃園市產業總工會代表說，很遺憾又來到華航集團做記者會說明，必須要對華航集團呼籲，華航拿出誠意跟華潔簽團體協商，盡速簽團體協約，不要惡意拖延或是拿年終獎金威脅，團體協約是為了保障員工，不應故意刁難。另外蔡政府說反外包，「華航現在的舉動是在打政府臉?」口頭知會員工就外包，實在很可惡。

中華航空企業工會理事長劉惠宗說，絕對支持弱勢勞工，也支持華潔工會正當訴求，這幾年發現華航管理出了很大問題，華潔工會是第一個發動罷工的，之後才是空服員跟機師，原因就是管理上問題。華潔是廣大最基礎的勞工，為家人跟社會做貢獻，薪水在最底層，如果同意外包就會比基礎工人的薪水更低，壓縮薪水跟福利。

他說，經過罷工後高層也換人，也知道勞資和諧是最重要方向，基於互信跟誠信協商，最高層授權給下面管理階層，可是下面管理階層沒有走出罷工陰影，認為罷工是恥辱，因此就要用工會，團協有「尾巴咬狗」現象，副總級以上同意，經理卻說答應太快需要考慮，充分授權是要管理階層做事而不是造反，「每次都說是華航公司講的，但確定嗎？華潔講的話是華航授權？」

然而稍早華潔工會遞陳情書給華潔公司財務經理沈中賢後，僅得到「會轉達華航」回覆，並掉頭走人，引起工會代表們強烈不滿，直言若七天之後沒有得到華航回覆，將有下一波抗爭。

華航說，基於公司治理原則，有關華潔工會所提訴求，宜由華潔公司依其自身營運狀況及需求與工會協商，華航予以尊重。

2015年罷工協議內容。記者曹悅華／攝影
2015年罷工協議內容。記者曹悅華／攝影
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華潔洗滌企業工會今上午至華航抗議華潔公司多次推翻已經談妥的決議。記者曹悅華／攝影
華潔洗滌企業工會今上午至華航抗議華潔公司多次推翻已經談妥的決議。記者曹悅華／攝影
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