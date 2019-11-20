華潔工會抗議協商30次未果還拿外包危脅 要華航給交代

2019-11-20 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



華潔洗滌公司是華航底下子公司規會之一，負責清洗機上毛毯跟華航員工制服。今天上午，華潔洗滌企業工會前往華航台北票務中心抗議歷經30次協商，團體協約仍無共識，並要求華潔資方勿拿「外包」威脅，保障基層合理利潤分配。對此，華潔代表僅收下陳情書。

華潔洗滌企業工會理事長沈振雄表示，工會在2015年6月1日罷工後，成功爭取調薪，並於2017年2月開始跟華潔資方談團體協約，歷經兩年半，多達30次協商，好不容易僅剩調薪、年終和和平義務條款共三項未達共識，資方卻在11月13日協商中推翻先前已達成的外包共識。因此會員很擔心，會不會每次換一個高層，原先的共識就被推翻。

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針對外包爭議，沈振雄說，在2015年罷工協議文字中達成初步共識，若資方要外包，需經過工會會員大會同意，不過現在卻變成，只要通知工會，並和個別員工通知要外包即可外包，若工會不同意，先前協商共識將全部作廢，資方還說這是華航母公司指示。

他說，今天來到華航總公司抗議，就是要了解到底是華潔公司要用外包威脅工會，還是真的是華航母公司交代的。

桃園市產業總工會代表說，很遺憾又來到華航集團做記者會說明，必須要對華航集團呼籲，華航拿出誠意跟華潔簽團體協商，盡速簽團體協約，不要惡意拖延或是拿年終獎金威脅，團體協約是為了保障員工，不應故意刁難。另外蔡政府說反外包，「華航現在的舉動是在打政府臉?」口頭知會員工就外包，實在很可惡。

中華航空企業工會理事長劉惠宗說，絕對支持弱勢勞工，也支持華潔工會正當訴求，這幾年發現華航管理出了很大問題，華潔工會是第一個發動罷工的，之後才是空服員跟機師，原因就是管理上問題。華潔是廣大最基礎的勞工，為家人跟社會做貢獻，薪水在最底層，如果同意外包就會比基礎工人的薪水更低，壓縮薪水跟福利。

他說，經過罷工後高層也換人，也知道勞資和諧是最重要方向，基於互信跟誠信協商，最高層授權給下面管理階層，可是下面管理階層沒有走出罷工陰影，認為罷工是恥辱，因此就要用工會，團協有「尾巴咬狗」現象，副總級以上同意，經理卻說答應太快需要考慮，充分授權是要管理階層做事而不是造反，「每次都說是華航公司講的，但確定嗎？華潔講的話是華航授權？」

然而稍早華潔工會遞陳情書給華潔公司財務經理沈中賢後，僅得到「會轉達華航」回覆，並掉頭走人，引起工會代表們強烈不滿，直言若七天之後沒有得到華航回覆，將有下一波抗爭。

華航說，基於公司治理原則，有關華潔工會所提訴求，宜由華潔公司依其自身營運狀況及需求與工會協商，華航予以尊重。