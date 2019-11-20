貿協與名古屋商工會議所簽MOU 深化機械航太合作

2019-11-20 08:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



外貿協會黃志芳董事長及葉明水秘書長率領台灣55家精密零組件業者赴東京、名古屋及大阪拓銷，11月19日與名古屋商工會議所（Nagoya Chamber of Commerce & Industry）山本亞土會頭（Chairman），簽定合作備忘錄（MOU），深化兩會未來的合作。

貿協表示，名古屋商工會議所為日本中部地區最大的商會，會員數高達1萬7,000餘家，諸如豐田自動車、名古屋鐵道、Rinnai、岡谷鋼機等國際知名日商，也包括許多技術與品質極佳的中小企業。

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台灣與日本互為重要貿易夥伴，年進出口貿易總額超過670億美元，我國為日本第四大貿易夥伴，次於中國大陸、美國和韓國，日本亦為台灣第三大貿易夥伴，次於中國大陸與美國。

台日產業供應鏈長期以來有非常緊密的合作關係，以航空產業為例，我國漢翔 （AIDC）及晟田科技（Magnate）等台灣公司製造的航空零組件打進川崎重工、三菱重工及Subaru等日商的供應鏈，台日的產業合作已從過去的採購與生產模式，進化到共同研發與創新，而深度連結。

日本的精密機械與汽車等產業於全球居牛耳地位，台灣則在資通訊及電子產品的設計與製造、智慧機械零組件供應鏈上具國際競爭力；貿協指出，台日有許多商機合作的契機，互補密切共創雙贏。

黃志芳此行除與名古屋商工會議所簽署MOU之外，並拜訪名古屋市河村たかし市長KAWAMURA , Takashi ，波音787機體製造廠川崎重工，日本工具機大廠Mazak及Okuma等，台灣與名古屋間於智慧機械及航太產業之合作，可望更深入並升級。