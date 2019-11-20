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打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

2019台南安平遊艇展將於11月22日（周五）至24日（周日）在健康路底安平亞果遊艇碼頭開展。全區62個泊位近50艘船艇，其中包含亞洲第一艘有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6、M43，以及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，展出船艇總價值超過5億元，可望吸引全台頂尖玩家到訪。

主辦單位指出，安平遊艇展為了與已具盛名的高雄遊艇展區隔，規畫以台灣首場遊艇嘉年華，營造亞洲版邁阿密的氣氛，現場展出超過5億元遊艇外，更結合60個文創市集、國際級表演，以及擁有無敵海景的碼頭餐廳，參訪者可在浪漫的漁光島旁，享受波光粼粼的悠閒時光，展現出不同的海岸生活。

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億元與新加坡悅榕集團合作，希望將此區打造為全台最大國際級遊艇城，期望此次台南安平遊艇展的舉辦，將把第一階段的開發成果展現市民面前，打造港市合一的成功案例。

這次遊艇展展出區域超過1萬坪，共分為免費開放的草地區及可參觀船艇的遊艇碼頭VIP泊位區，主辦單位在5000坪的草地區規畫了「水上休憩」、「特色精品」、「水域生活」、「文青餐車」等四個區塊。水上休憩部分邀請PIDC澎湖國際潛水中心，特色精品區則有新元藝術國際展出德國百年古董瓷器、HONDA重機展示，BMW台南汎德更將在VIP區展出台南首次亮相的BMW X4 M COMPETITION豪華運動休旅車。

同時，為了讓親子家庭也能在遊艇展中享受安全的水域生活體驗同樂，亞果也安排衝浪水池體驗、沙灘排球、芝麻街美語秀、迪卡儂戶外用品等，及文青餐車、美式胖卡等，60個攤位免費參觀體驗。

主辦單位指出，遊艇碼頭VIP泊位區則是台灣最大的水上船展展示區，全區62個泊位近50艘船艇，特別展出亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6、M43等以及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，海上展出船艇總價值超過5億元，以及快閃表演、船艇音樂互動演出等精彩活動。而遊艇碼頭VIP泊位區須事先網路購票。

活動首日也規畫了拉丁主題晚宴，讓參加民眾在星光點點下，感受濱海微風，跟著現場演奏音樂，在遊艇碼頭旁搖擺，體驗嶄新遊艇生活。

安平遊艇展規畫以台灣首場遊艇嘉年華，營造亞洲版邁阿密的氣氛，現場展出總價超過5億...
安平遊艇展規畫以台灣首場遊艇嘉年華，營造亞洲版邁阿密的氣氛，現場展出總價超過5億元遊艇。圖／亞果遊艇集團提供
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安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億元，與新加坡悅榕集團合作，希望將此區打造為全...
安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億元，與新加坡悅榕集團合作，希望將此區打造為全台最大國際級遊艇城。圖／亞果遊艇集團提供
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2019台南安平遊艇展將於11月22日（周五）至24日（周日）在健康路底安平亞果...
2019台南安平遊艇展將於11月22日（周五）至24日（周日）在健康路底安平亞果遊艇碼頭盛大開展。圖／亞果遊艇集團提供
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