打造亞洲邁阿密 安平遊艇展總價5億船艇台南亮相

2019-11-20 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



2019台南安平遊艇展將於11月22日（周五）至24日（周日）在健康路底安平亞果遊艇碼頭開展。全區62個泊位近50艘船艇，其中包含亞洲第一艘有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6、M43，以及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，展出船艇總價值超過5億元，可望吸引全台頂尖玩家到訪。

主辦單位指出，安平遊艇展為了與已具盛名的高雄遊艇展區隔，規畫以台灣首場遊艇嘉年華，營造亞洲版邁阿密的氣氛，現場展出超過5億元遊艇外，更結合60個文創市集、國際級表演，以及擁有無敵海景的碼頭餐廳，參訪者可在浪漫的漁光島旁，享受波光粼粼的悠閒時光，展現出不同的海岸生活。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞果遊艇集團董事長侯佑霖表示，安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億元與新加坡悅榕集團合作，希望將此區打造為全台最大國際級遊艇城，期望此次台南安平遊艇展的舉辦，將把第一階段的開發成果展現市民面前，打造港市合一的成功案例。

這次遊艇展展出區域超過1萬坪，共分為免費開放的草地區及可參觀船艇的遊艇碼頭VIP泊位區，主辦單位在5000坪的草地區規畫了「水上休憩」、「特色精品」、「水域生活」、「文青餐車」等四個區塊。水上休憩部分邀請PIDC澎湖國際潛水中心，特色精品區則有新元藝術國際展出德國百年古董瓷器、HONDA重機展示，BMW台南汎德更將在VIP區展出台南首次亮相的BMW X4 M COMPETITION豪華運動休旅車。

同時，為了讓親子家庭也能在遊艇展中享受安全的水域生活體驗同樂，亞果也安排衝浪水池體驗、沙灘排球、芝麻街美語秀、迪卡儂戶外用品等，及文青餐車、美式胖卡等，60個攤位免費參觀體驗。

主辦單位指出，遊艇碼頭VIP泊位區則是台灣最大的水上船展展示區，全區62個泊位近50艘船艇，特別展出亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6、M43等以及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，海上展出船艇總價值超過5億元，以及快閃表演、船艇音樂互動演出等精彩活動。而遊艇碼頭VIP泊位區須事先網路購票。