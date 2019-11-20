百位績優同仁齊聚 富士達保經招待出國
2019-11-20 00:21
經濟日報 陳怡慈
/即時報導
富士達保經首創雙景點旅遊獎勵業績競賽，讓業務同仁透過達成不同的業績目標，能自由選擇高級團短程旅遊，及頂級團歐美長程旅遊。
今年10月，富士達保經董事長廖學茂率領80位優秀達成高級團的同仁出遊桂林，欣賞龍脊梯田、乾龍天坑等壯闊景點。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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本(11)月，超過百位同仁達成頂級團標準，赴義大利參訪羅馬著名的競技場與萬神殿，一窺中古文明的興衰，並前往浪漫水都威尼斯享受水巷行舟的樂趣。
富士達保經藉此鼓勵競賽達標的績優同仁，期望同仁旅遊放鬆身心並重拾動力以面對未來無限的挑戰與可能。
廖學茂強調，富士達非常重視人才，除了規劃一系列完整教育課程提升同仁專業知識外，也希望大家有更多機會享受生活，放鬆身心消除壓力，因此每年公司都精心規劃獎勵旅遊行程，給達標同仁們一個最美好的假期，犒賞自己半年來的辛勞。
至今，富士達績優團隊已造訪過日本、韓國、關島，甚至希臘、杜拜、埃及等地，帶著同仁一起環遊世界。
另外，富士達為了照顧新手業務員，也特別規劃CEO專案，協助剛加入的同仁盡快步入軌道，晉身年收百萬的行列。
第一年的專案期間，除了每月薪資補助外，更降低其競賽業績門檻，讓新人也能輕鬆達標。而本次競賽結果也可發現許多位新進同仁都順利達標，跟著公司出國享受假期。
富士達保經不斷精進業務制度，並透過各式額外獎勵方案，協助業務同仁在業務推展上更加順利，同時也以系統性的教育訓練，提升業務同仁的專業知識與能力，以提供客戶最佳的投保體驗，力求成為業界標竿。
富士達歡迎所有優秀人才加入我們的行列，實現自我夢想、遨遊世界。
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