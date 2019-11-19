上銀科技、大銀微系統 獲第14屆文馨獎

2019-11-19 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



文化部第14屆文馨獎今(19)日在松山文創園區舉行頒獎典禮，上銀科技（2049）與大銀微系統從眾多企業脫穎而出，獲文馨獎常設獎「金獎」，並與其他九家企業以2018年台中世界花卉博覽會中共創「聽見花開的聲音」裝置藝術，獲評審團特別獎。

文化是生活的整體，也是國家的軟實力，文化部為鼓勵各界支持文化藝術事業，特別設立「文馨獎」。今天的頒獎典禮，由文化部長鄭麗君主持。

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上銀董事長卓文恒致詞表示，上銀與大銀長期投入社會參與，在公司營運所在地點，都會投入當地社區關懷活動，也持續透過許多創新性計畫，為MIT(Made in Taiwan)塑造新形象而努力。

「聆聽花開的聲音」是台灣首座以花為主題的大型裝置藝術，由台中市政府整合豪華朗機工擔任主設計團隊，並結合上銀、大銀、義力營造、瑞助營造、際峰鈑金、利茗機械、飛利浦照明、廣源造紙、大振豐洋傘、亞洲大學人工智慧學院、中醫大附設醫院等在地企業跨界合作。

卓文恒強調，這項合作計畫，展現馬科技與藝術結合的生命力，與企業社會責任。同時，透過共創發掘更多創造力可能性，以及發揮在地企業友善精神。

第14屆文馨獎共有132件報名常設獎、52件報名特別獎，經評選常設獎獲獎者包含「金獎」36件、「銀獎」18件、「銅獎」59件及「獎牌」13件。

特別獎設有六個獎項「年度創意獎」、「長期贊助獎」、「藝文人才培育獎」、「企業貢獻獎」、「年度贊助獎」、「評審團特別獎」，共有14件獲獎。