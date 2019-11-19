皮革廠業務50歲創業「一級丸家」打動消費者的心

2019-11-19 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



在皮革廠擔任業務主管多年的張俊隆50歲創業，自創「一級丸家」品牌，標榜純肉手工貢丸，品項多達10餘種，在電商通路造成轟動後，最近於台中市烏日區中華路開設第一家實體店，後續並計畫開放加盟，搶攻連鎖品牌商機。

出生於嘉義中埔的張俊隆，過去曾在皮革廠擔任業務主管多年，因為喜歡吃美食，93年考取丙級證照。後來又因為好朋友在做貢丸，中埔家鄉也是以製作貢丸聞名，於是投入貢丸的研發生產領域。

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張俊隆表示，一般坊間小吃店所販售的貢丸，大都不是手工製作的，而「一級丸家」的貢丸，則是用手一顆一顆捏出來的，口感Q彈，目前品項已有十餘種，包括原味、香菇、芹菜、芋頭、荸薺、黑胡椒、苦瓜盅、香菇鑲肉、香菇芹菜等。

張俊隆強調，「一級丸家」純肉手工貢丸，每天嚴選新鮮食材，堅持不加人工香料、硼砂、防腐劑。以純肉貢丸為例，是用新鮮豬後腿肉及豬板油，以完美比例調製而成，要讓消費者吃的健康、安心、美味，也是與一般市售貢丸不同之處。

「一級丸家」最初選擇走電商通路，藉此縮短與消費者的距離，目前平均一個月可以賣出上千台斤的貢丸，在市場逐漸打響知名度。