可寧衛法說會：現有掩埋場可再使用15年以上

2019-11-19 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



可寧衛（8422）今天法說會，由於下半年起專案營收進帳，帶動營收表現呈逐月增加，預料第4季毛利率表現約與第3季相當，至於現有的掩埋場則預估可繼續使用15年以上。

可寧衛104年以來，每年都賺一個股本以上，去年因有三大專案入帳，營收衝上30億元以上，不過專案的毛利率較低，今年以來，可寧衛積極建構廢棄物清理的大平台，協助客戶及協力廠提高清運效率，另一方面透過調整價格，以價制量，除了帶動毛利率提升，也得以延長掩埋場的使用年限。

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可寧衛表示，可寧衛積極展開多元化，除了廢棄物清除處理透過中衛環保科技平台，邀請更多業者加入此平台，並運用人工智慧（AI）進行智慧排程，另外也已跨入焚化廠營運，以及再利用事業。

針對法人關注馬頭山新掩埋場的申設進度，可寧衛表示，馬頭山部分已提出申請，並進入二階環評，目前正努力準備當中，也會努力爭取。另外大發焚化廠已陸續貢獻獲利，目前正進行整改，在明年完成整改後，預期將有更好的獲利表現。