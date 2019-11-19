親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

安克生醫智慧影像醫材上市 研發獲肯定

2019-11-19 18:31經濟日報 記者陳書璿／台北即時報導

美吾華懷特生技集團旗下安克生醫(4188)，研發上市的智慧影像醫材「安克呼止偵」，10分鐘可完成睡眠呼吸中止症檢測，舒緩大醫院睡眠中心床位不足情形。並於近日衛福部、經濟部主辦的108年度「藥物科技研究發展獎」，獲頒醫材類「金質獎」，研發實力再獲肯定；另一智慧醫材「安克甲狀偵」，近期新增「腫瘤自動圈選」功能，協助臨床醫師診斷更具效率。

安克表示，民眾確診甲狀腺結節時，需先判斷良惡性，進而決定治療方針，若有惡性疑慮便需穿刺檢查；而安克生醫研發的智慧醫材，屬非侵入式檢測，能協助醫師精準判斷結節良惡性，有利早期發現和治療，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術。

安克生醫總經理李伊俐表示，公司持續發展核心技術，研發上市的電腦輔助智慧產品安克甲狀偵®，近期進一步完成「腫瘤自動圈選」新功能開發，搭配人工智慧(AI)深度學習，技術再次突破。當醫護人員輸入醫療影像，該項醫材便會自動進行腫瘤自動圈選、特徵辨識，並依照已整合完畢的醫療指引，完成專業報告供醫師最後判讀，讓診斷流程更具效率，開啟自動診斷的新時代。

日前於專家會議上，該項醫材向20多名醫學中心臨床醫師展示，獲正面反饋，包括醫師在面對肉眼不易判讀的甲狀腺腫瘤影像細節、超音波高度懷疑但病理顯示良性者，該醫材能將影像特徵視覺化，協助提供一致性的判斷分析結果，教學上，也有助縮短醫學生的學習曲線(Learning curve)。

安克生醫指出，開發人工智慧(AI)醫療影像醫材門檻高，包括需配備高計算能力的電腦、符合醫療指引、融入現行診斷流程、獲衛福部TFDA上市許可；安克生醫是國內少有全數符合的公司，據資策會產業情報研究所(MIC)報告，安克生醫為台灣極少數產業界擁有AI核心技術的機器學習專利公司，也是全球少有兼具產品臨床驗證、商品化能力的新創醫材公司。

安克生醫獲衛福部、經濟部頒發醫材類「金質獎」，李伊俐總經理(右)代表領獎。安克生...
安克生醫獲衛福部、經濟部頒發醫材類「金質獎」，李伊俐總經理(右)代表領獎。安克生醫／提供
分享

醫材安克生醫醫師

相關新聞

裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57

台日產業合作 貿協與「名古屋商工會議所」簽MOU

2019-11-19 17:47

雲品搶國旅商機 明年續樂觀

2019-11-19 14:46

台灣金聯結合志嘉集團 打造北部最大健康產業中心

2019-11-19 12:39

特斯拉上海廠投產 貿聯2020年重回成長軌道

2019-11-19 12:24

元大愛心捐血 九年捐逾1.6萬袋

2019-11-19 10:15

日月潭雲品住房、餐飲升級 董座看明年維持成長

2019-11-19 10:04

和泰車好威 市占拚回三成

2019-11-19 00:45

熱門文章

12年內一切豬羊變色...燦坤黃色神話面臨褪色危機

2019-11-18 23:26

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

2019-11-19 00:16

台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道

2019-11-19 15:25

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

2019-11-19 17:15

大陸水泥市場將入高原期 台泥站高崗連兩年大賺

2019-11-18 23:24

鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top