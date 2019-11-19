安克生醫智慧影像醫材上市 研發獲肯定

2019-11-19 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



美吾華懷特生技集團旗下安克生醫(4188)，研發上市的智慧影像醫材「安克呼止偵」，10分鐘可完成睡眠呼吸中止症檢測，舒緩大醫院睡眠中心床位不足情形。並於近日衛福部、經濟部主辦的108年度「藥物科技研究發展獎」，獲頒醫材類「金質獎」，研發實力再獲肯定；另一智慧醫材「安克甲狀偵」，近期新增「腫瘤自動圈選」功能，協助臨床醫師診斷更具效率。

安克表示，民眾確診甲狀腺結節時，需先判斷良惡性，進而決定治療方針，若有惡性疑慮便需穿刺檢查；而安克生醫研發的智慧醫材，屬非侵入式檢測，能協助醫師精準判斷結節良惡性，有利早期發現和治療，讓民眾省去不必要的穿刺和切除手術。

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安克生醫總經理李伊俐表示，公司持續發展核心技術，研發上市的電腦輔助智慧產品安克甲狀偵®，近期進一步完成「腫瘤自動圈選」新功能開發，搭配人工智慧(AI)深度學習，技術再次突破。當醫護人員輸入醫療影像，該項醫材便會自動進行腫瘤自動圈選、特徵辨識，並依照已整合完畢的醫療指引，完成專業報告供醫師最後判讀，讓診斷流程更具效率，開啟自動診斷的新時代。

日前於專家會議上，該項醫材向20多名醫學中心臨床醫師展示，獲正面反饋，包括醫師在面對肉眼不易判讀的甲狀腺腫瘤影像細節、超音波高度懷疑但病理顯示良性者，該醫材能將影像特徵視覺化，協助提供一致性的判斷分析結果，教學上，也有助縮短醫學生的學習曲線(Learning curve)。