裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



裕隆集團今（19）日旗下的裕隆（2201）、裕日車（2227）及中華車（2204）法說，納智捷的品牌計畫推動總經理姚振祥說，接下來納智捷會走開放平台的路，會納入第三方、第四方進來，很多案子都還在談；裕日車總經理李振成指出看好國內車市小幅成長外，中國股權的整合效益也會發酵；中華車持續強攻二輪電動車布局，搶攻市場商機。

姚振祥表示，裕隆集團的品牌開發策略還是今天法說會焦點，姚振祥說，以台灣汽車市場規模，獨立開發車款風險太高，接下來納智捷會走開放平台的路，會納入第三方、第四方進來。

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在新車銷售的部分，納智捷URX自10月下旬啟動預售，價格高CP值，開出85.8萬元起，還導入豪華進口車才有的ARD擴增實境抬頭顯示系統，而URX ADAS智駕款90.8萬元起即可擁有，是一台適合全家人出遊的車款，吸引不少換車族群，預購訂單已經400台，顯示消費者對於納智捷還是很有信心。

裕隆集團旗下的裕日車還是獲利最好的公司，前三季本業、業外都表現很出色，稅後淨利50.65億元，年增率16.26%，每股盈餘16.88元；李振成表示，因為選舉因素，今年過年前的行銷活動都提前在11月開始，買氣很不錯，整體來看銷售會較去年成長，kicks依舊是今年熱銷車款；另外，中國車市跟今年應該差不多，約在2600台的區間，大陸股權調整有機會增加獲利。