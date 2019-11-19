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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

裕隆集團法說會 姚振祥：納智捷將會與第三方合作

2019-11-19 17:57經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

裕隆集團今（19）日旗下的裕隆（2201）、裕日車（2227）及中華車（2204）法說，納智捷的品牌計畫推動總經理姚振祥說，接下來納智捷會走開放平台的路，會納入第三方、第四方進來，很多案子都還在談；裕日車總經理李振成指出看好國內車市小幅成長外，中國股權的整合效益也會發酵；中華車持續強攻二輪電動車布局，搶攻市場商機。

姚振祥表示，裕隆集團的品牌開發策略還是今天法說會焦點，姚振祥說，以台灣汽車市場規模，獨立開發車款風險太高，接下來納智捷會走開放平台的路，會納入第三方、第四方進來。

在新車銷售的部分，納智捷URX自10月下旬啟動預售，價格高CP值，開出85.8萬元起，還導入豪華進口車才有的ARD擴增實境抬頭顯示系統，而URX ADAS智駕款90.8萬元起即可擁有，是一台適合全家人出遊的車款，吸引不少換車族群，預購訂單已經400台，顯示消費者對於納智捷還是很有信心。

裕隆集團旗下的裕日車還是獲利最好的公司，前三季本業、業外都表現很出色，稅後淨利50.65億元，年增率16.26%，每股盈餘16.88元；李振成表示，因為選舉因素，今年過年前的行銷活動都提前在11月開始，買氣很不錯，整體來看銷售會較去年成長，kicks依舊是今年熱銷車款；另外，中國車市跟今年應該差不多，約在2600台的區間，大陸股權調整有機會增加獲利。

中華前三季的獲利雖然下滑，然而隨著新車款的推出，今年全年內銷上看4.8萬台，今年可望順利達成，至於中國東南汽車銷售量上看5萬台，還要繼續努力；中華車全面搶攻外銷市場商機，加強東南亞及其他市場外銷；中華車在電動兩輪車的布局持續加強，eMOVING iE125推出後以超越125c.c後，同時在今年底前加緊腳步拓展快充站建置達118站，全面衝高中華車電動兩輪銷售。

裕隆法說由總經理姚振祥親自說明品牌發展策略。記者黃淑惠／攝
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李振成(右一)看好裕日車國內車市銷售及中國布局。記者黃淑惠／攝
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中華車將強化外銷布局及電動二輪市場商機。記者黃淑惠／攝
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裕隆集團納智捷中華車

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