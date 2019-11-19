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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

張榮發基金會再獲文馨獎 盼為藝文教育點火添薪

2019-11-19 17:51經濟日報 記者黃文奇／即時報導

文化部今（19）日舉辦第十四屆文馨獎頒獎典禮，財團法人張榮發基金會獲得本屆常設獎-金獎，並由執行長鍾德美代表接受頒獎。

張榮發基金會表示，這是該會繼2010年獲得「第十屆文馨獎-金獎」暨「年度大獎」最高榮譽後，再次獲得此一殊榮。除文馨獎外，該會也於2014及2018兩度榮獲教育部頒發年度「藝術教育貢獻獎」。

張榮發基金會執行長鍾德美指出：該會創辦人張榮發先生畢生非常重視文化推廣與人才培育，故在基金會轄下特別設立長榮交響樂團，另將30餘年來所蒐藏高達4千到5千件的海事文物珍品捐出成立長榮海事博物館；並指示發行免費的《道德月刊》。張創辦人的初心於十多年後開花結果，一步一腳印讓音樂、海洋等各項文化藝術與海內、外民眾接壤，也成為全球少數同時擁有樂團、博物館、月刊三大文創品牌的企業型基金會。

長榮交響樂團自2004年起積極躍上國際舞台，邁向世界，巡演足跡遍及亞、歐、美、澳四大洲，35個城市，海外演出超過80場。此外也頻頻下鄉、深入本地校園與社區、赴9所監獄巡演等，用音樂打破族群與階級的藩籬，總計在全台演出超過1200場，吸引逾60萬名觀眾欣賞，將交響樂種籽成功地深植於這塊土地與人民心中。

另位於台北市中心的長榮海事博物館則是亞洲最具規模、收藏內容最豐富的海事文物重鎮，並擔綱海洋親善大使的角色，長期舉辦繪畫比賽，推廣海洋文化講座與各種親子活動等，引導大眾接受海洋文化薰陶、傳播船舶工藝之美。尤其立法院院會已於11月1日三讀通過《海洋基本法》，政府應於一年內發布國家海洋政策白皮書，內容包括國家海洋發展的願景及目標等。海博館於今年所推出的「我是航海王～12年國教免費參觀海博館」專案，咸信必能適時引導年輕世代親海、知海、愛海。

至於基金會所發行免費索取的《道德月刊》，由於文字優美，內容簡潔易懂，發行量最高曾超過36萬份，讀者遍布全世界33個國家，廣為全台1,700所學校與公私單位使用，如新北市政府出版之七至九年級《家庭聯絡簿》，從2015年迄今即已選用134篇《道德月刊》文章，受益學生達80萬人次。

長榮博物館

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