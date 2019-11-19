張榮發基金會再獲文馨獎 盼為藝文教育點火添薪

2019-11-19 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



文化部今（19）日舉辦第十四屆文馨獎頒獎典禮，財團法人張榮發基金會獲得本屆常設獎-金獎，並由執行長鍾德美代表接受頒獎。

張榮發基金會表示，這是該會繼2010年獲得「第十屆文馨獎-金獎」暨「年度大獎」最高榮譽後，再次獲得此一殊榮。除文馨獎外，該會也於2014及2018兩度榮獲教育部頒發年度「藝術教育貢獻獎」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

張榮發基金會執行長鍾德美指出：該會創辦人張榮發先生畢生非常重視文化推廣與人才培育，故在基金會轄下特別設立長榮交響樂團，另將30餘年來所蒐藏高達4千到5千件的海事文物珍品捐出成立長榮海事博物館；並指示發行免費的《道德月刊》。張創辦人的初心於十多年後開花結果，一步一腳印讓音樂、海洋等各項文化藝術與海內、外民眾接壤，也成為全球少數同時擁有樂團、博物館、月刊三大文創品牌的企業型基金會。

長榮交響樂團自2004年起積極躍上國際舞台，邁向世界，巡演足跡遍及亞、歐、美、澳四大洲，35個城市，海外演出超過80場。此外也頻頻下鄉、深入本地校園與社區、赴9所監獄巡演等，用音樂打破族群與階級的藩籬，總計在全台演出超過1200場，吸引逾60萬名觀眾欣賞，將交響樂種籽成功地深植於這塊土地與人民心中。

另位於台北市中心的長榮海事博物館則是亞洲最具規模、收藏內容最豐富的海事文物重鎮，並擔綱海洋親善大使的角色，長期舉辦繪畫比賽，推廣海洋文化講座與各種親子活動等，引導大眾接受海洋文化薰陶、傳播船舶工藝之美。尤其立法院院會已於11月1日三讀通過《海洋基本法》，政府應於一年內發布國家海洋政策白皮書，內容包括國家海洋發展的願景及目標等。海博館於今年所推出的「我是航海王～12年國教免費參觀海博館」專案，咸信必能適時引導年輕世代親海、知海、愛海。

至於基金會所發行免費索取的《道德月刊》，由於文字優美，內容簡潔易懂，發行量最高曾超過36萬份，讀者遍布全世界33個國家，廣為全台1,700所學校與公私單位使用，如新北市政府出版之七至九年級《家庭聯絡簿》，從2015年迄今即已選用134篇《道德月刊》文章，受益學生達80萬人次。