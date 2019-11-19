親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

台日產業合作 貿協與「名古屋商工會議所」簽MOU

2019-11-19 17:47聯合報 記者鄒秀明╱台北即時報導

外貿協會董事長黃志芳及秘書長葉明水率領台灣55家精密零組件業者赴東京、名古屋及大阪拓銷，11月19日與名古屋商工會議所( Nagoya Chamber of Commerce & Industry)山本亞土會頭(Chairman)，簽定合作備忘錄(MOU)，深化兩會未來合作。

名古屋商工會議所為日本中部地區最大的商會，會員數高達1萬7千餘家，諸如豐田自動車、名古屋鐵道、Rinnai、岡谷鋼機等國際知名日商，也包括許多技術與品質極佳的中小企業。

台灣與日本互為重要貿易夥伴，年進出口貿易總額超過670億美元，我國為日本第4大貿易夥伴(僅次於中國大陸、美國&韓國)，日本亦為台灣第3大貿易夥伴(僅次於中國大陸&美國)。台日產業供應鏈長期有非常緊密的合作關係，以航空產業為例，我國漢翔 (AIDC)及晟田科技(Magnate)等台灣公司製造的航空零組件打進川崎重工、三菱重工及Subaru等日商的供應鏈，台日的產業合作已從過去的採購與生產模式，進化到共同研發與創新，而深度連結。

日本於精密機械與汽車等產業於全球居牛耳地位，而臺灣於資通訊及電子產品的設計與製造、智慧機械零組件供應鏈上具國際競爭力，台日有許多商機合作的契機，互補密切共創雙贏。

黃志芳此行除與名古屋商工會議所簽署MOU之外，並拜訪名古屋市河村たかし市長(Mr. KAWAMURA, Takashi)、川崎重工(波音787機體製造廠)、日本工具機大廠Mazak及Okuma等，台灣與名古屋間於智慧機械及航太產業之合作，可望更深入並升級。

這次有55家國內精密零組件業者在貿協的安排下，分別於東京、名古屋及大阪3地與包括豐田通商、三菱重工、Yamaha、Mazak、住友電工、Keyence、村田機械、岩谷、井澤金屬、岡谷鋼機、Kokuyo、兼松、Bandai、Casio計算機等超過450家日本商社、進口商、代理商、製造商洽談採購合作，可望為台灣零組件出口日本創造新契機。

名古屋市河村たかし市長(KAWAMURA, Takashi)(中)熱情接待外貿協...
名古屋市河村たかし市長(KAWAMURA, Takashi)(中)熱情接待外貿協會董事長黃志芳(右)及秘書長葉明水(左)，雙方針對商務合作進行會談，氣氛融洽。貿協提供
分享

名古屋智慧機械

相關新聞

台灣金聯結合志嘉集團 打造北部最大健康產業中心

2019-11-19 12:39

特斯拉上海廠投產 貿聯2020年重回成長軌道

2019-11-19 12:24

元大愛心捐血 九年捐逾1.6萬袋

2019-11-19 10:15

日月潭雲品住房、餐飲升級 董座看明年維持成長

2019-11-19 10:04

和泰車好威 市占拚回三成

2019-11-19 00:45

SIENTA機能豐富 首購族優選

2019-11-19 00:42

生技論壇／尖端醫：台灣拚觀光醫療 潛力大

2019-11-19 00:19

台商在東協／越南精密轉型 打進哈雷鏈

2019-11-19 00:01

台商在東協／「聯合國」經營團隊 既接地氣又接國際

2019-11-18 23:59

大陸水泥市場將入高原期 台泥站高崗連兩年大賺

2019-11-18 23:24

中鋼穩料源 與越鋼談新合作

2019-11-18 23:21

中鴻董座宣示改革 劉敏雄三招強化體質

2019-11-18 23:18

貿易戰衝擊 信昌化BPA年底暫時停產

2019-11-18 23:18

台泥拓點宣誓：啟動非洲「大探索時代」

2019-11-18 23:17

創業經驗談／經驗分享 擴散品牌形象

2019-11-18 22:52

商業興觀點／無人商品的缺失

2019-11-18 22:52

好書導讀／國之將興 必有禎祥

2019-11-18 22:52

企業社會責任／里仁減塑革命 從源頭做起

2019-11-18 22:52

桃園航空城論壇暨ICF聯合工作坊 國內外重量級專家交流

2019-11-18 18:05

台灣房地產真的有泡沫？

2019-11-18 13:45

瘋聖誕迎新年 高鐵攜手凱撒飯店撒優惠

2019-11-18 13:03

和潤企業12月9日上市 11月19日競價拍賣

2019-11-18 12:41

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

12年內一切豬羊變色...燦坤黃色神話面臨褪色危機

2019-11-18 23:26

富邦VIX波動升 市場傳這原因

2019-11-18 20:29

台商「回流」投資7000億元？匯回資金是零

2019-11-19 00:16

台商回流七千億元是零？謝金河：到工業區繞一下就知道

2019-11-19 15:25

鴻海威州超大型廠房完成封頂 26位美籍幹部來台受訓

2019-11-19 10:42

大陸水泥市場將入高原期 台泥站高崗連兩年大賺

2019-11-18 23:24

無薪假人數增至2,668人 今年來最多

2019-11-18 23:48

僅次於新加坡、香港...世界人才評比 我排亞洲第三

2019-11-18 23:42

鴻海美籍幹部會說台語 讚嘆珍奶、小籠包美味

2019-11-19 12:24

放大年終獎金 靠數位帳戶自賺紅包

2019-11-18 18:49

燦坤總座閃辭 新團隊與內部理念不合恐是導火線

2019-11-18 23:17

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

2019-11-19 17:15

熱錢湧不停 連三月匯入

2019-11-18 23:23

英特爾可望重登全球半導體龍頭 台積電居第3

2019-11-19 10:13

這位董事長唸交大時常翹課 今大手筆捐母校1.5億元

2019-11-18 19:31

燦坤總座閃辭 轉型添變數

2019-11-18 23:33

又有2企業逾800人放無薪假

2019-11-19 00:32

鴻海旗下操盤手李仁傑 快又準

2019-11-18 23:18

四大代工廠Q4不看淡 廣達出貨衝衝衝

2019-11-19 10:00

鴻海威州建設新里程碑 超大型廠房完成封頂

2019-11-19 10:24

富邦人壽擬參與阿里巴巴在港IPO 擬申購5億美元

2019-11-18 21:21

中信銀率先推出兩大線上申辦服務

2019-11-18 19:44

SOGO台北店周年慶圓滿結束 業績較去年2位數成長

2019-11-18 19:20

最高回饋2% 玉山國旅卡首推行動支付

2019-11-19 00:40

台灣3C通路霸主燦坤 明年營收恐被全國電超越

2019-11-18 23:41

國泰金海內外股票 減碼880億

2019-11-19 00:47

中鋼穩料源 與越鋼談新合作

2019-11-18 23:21

富邦媒推momo聯名卡 全台通路5%回饋

2019-11-19 14:46

鴻海籌設新基金 聚焦區塊鏈

2019-11-18 23:22

日月潭雲品住房、餐飲升級 董座看明年維持成長

2019-11-19 10:04

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

玉山銀進擊 登10月發卡王

2019-11-19 00:15

專家：貿易協議前景未明 人民幣匯率弱勢盤整

2019-11-18 18:10

四財經法案 拚本會期三讀

2019-11-19 00:57

全球半導體前15強 英特爾重回王座、台積電擠進前三

2019-11-19 13:16

中信金控獲《The Asset》最佳CEO等三大獎

2019-11-19 06:14

未見海外資金 政院：台商回流「0投資」是惡意扭曲

2019-11-19 16:33

三國營銀行團協 納禁搭便車

2019-11-19 00:16

資金匯回 央行四招控管

2019-11-19 00:17

和泰車好威 市占拚回三成

2019-11-19 00:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top