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特斯拉上海廠投產 貿聯2020年重回成長軌道

2019-11-19 12:24經濟日報 記者張家瑋／台北即時報導

電動車大廠特斯拉位於上海超級工廠12月正式投產，Model 3將於中國展開銷售，及新款車Model Y進度提前，應鏈成員貿聯-KY（3665）2020年營運起飛，法人預期特斯拉將推升貿聯2020年營運增長，預期2020年營收可望挑戰雙位數成長，營運重回成長軌道。

特斯拉位於上海超級工廠首款Model 3於12月正式出廠，該廠從興建到上線運作時間非常快，僅短短九個月，創下驚人記錄，目前規劃年產能為50萬台，按照特斯拉規劃，在今年底前在上海廠投產Model 3車型，預計每周產量可達3,000輛。

貿聯為車內線束主要供應商，除了昆山廠可就近供應上海超級工廠需求，貿聯位在亞、歐、美等地區工廠可供應特斯拉全球佈局需求，法人指出，特斯拉為貿聯2020年營運成長動能之一，預測特斯拉2020年量產49萬輛，除了Model 3之外，Model Y量產進度提前至2020 年夏季，在全球車市一片SUV熱潮需求帶動，可望成為特斯拉新銷售成長動能，有助於推升貿聯車內線束需求攀升。

此外，家電線材部分，除了調整客戶結構，集中資源給毛利率較高的客戶外，歐洲廠的PVC改由當地加工處理，也有助於改善成本結構，預期2020年家電 產品毛利率可望持續提升。

特斯拉貿聯上海

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