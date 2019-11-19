特斯拉上海廠投產 貿聯2020年重回成長軌道
2019-11-19 12:24
經濟日報 記者張家瑋
／台北即時報導
電動車大廠特斯拉位於上海超級工廠12月正式投產，Model 3將於中國展開銷售，及新款車Model Y進度提前，應鏈成員貿聯-KY（3665）2020年營運起飛，法人預期特斯拉將推升貿聯2020年營運增長，預期2020年營收可望挑戰雙位數成長，營運重回成長軌道。
特斯拉位於上海超級工廠首款Model 3於12月正式出廠，該廠從興建到上線運作時間非常快，僅短短九個月，創下驚人記錄，目前規劃年產能為50萬台，按照特斯拉規劃，在今年底前在上海廠投產Model 3車型，預計每周產量可達3,000輛。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
貿聯為車內線束主要供應商，除了昆山廠可就近供應上海超級工廠需求，貿聯位在亞、歐、美等地區工廠可供應特斯拉全球佈局需求，法人指出，特斯拉為貿聯2020年營運成長動能之一，預測特斯拉2020年量產49萬輛，除了Model 3之外，Model Y量產進度提前至2020 年夏季，在全球車市一片SUV熱潮需求帶動，可望成為特斯拉新銷售成長動能，有助於推升貿聯車內線束需求攀升。
此外，家電線材部分，除了調整客戶結構，集中資源給毛利率較高的客戶外，歐洲廠的PVC改由當地加工處理，也有助於改善成本結構，預期2020年家電 產品毛利率可望持續提升。
留言