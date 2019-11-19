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交通部辦招商會 今年要衝千億業績

2019-11-19 12:24經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

交通部今（19）日舉辦2019年度招商大會，共釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，總商機逾1,000億元，共吸引近250位國、內外業者參與盛會。交通部林佳龍表示，政府財力有限，所以要借助民間廠商的活力與資金， 希望之前與交通部合作的業者，未來能有更多持續合作的機會，也希望在場其他業者能夠一起加入投資交通建設的行列。

據指出，在案件量逐年減少下，交通部今年羅列多件招商案與採購案，合計釋出商機共1,000餘億元，在軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站、新竹站及臺中站週邊土地開發案，民間投資金額合計高達296億元，還有台中火車站、高雄市鹽埕區及員林火車站周邊土地等三件都市更新開發案，民間投資金額總計超過百億元；在港埠方面，也有逾百億元開發規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等。

林佳龍致詞時說，交通部近三年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1,700億元，在2016年具代表性的案件有台灣三井不動產公司於台中港投資興建OUTLET PARK，2017年是IKEA於桃園高鐵車站特定區投資經營大型家居賣場，去（2018）年則是采盟及昇恆昌公司於桃園機場第二航廈投資經營C、D區免稅商店，還有長榮海運公司投資開發高雄港第七貨櫃中心碼頭及附屬設施。

林佳龍指出，為促進交通科技產業發展及交通治理創新，交通部於今年9月成立「交通科技產業會報」，希望能建構跨部會及跨領域的平臺，透過產官學研的共同參與，促進各界資源有效整合，匯聚交通科技產業創新的能量。

他說，交通部還突破傳統的交通監理思維，積極改進交通法規，引導產業放眼全球市場，提供產業需要的系統驗證場域環境，加速協助產品創新與落地應用，打造孵化創新交通服務的產業條件，強化交通產業於國際之競爭力，今天大會也將展示智慧交通鐵道、智慧海空港、智慧物流園區及智慧電動巴士等多項交通科技應用，例如：鐵道IoT、機場行李分撿系統及i郵箱等，展現未來無限商機。

交通部連兩年榮獲行政院各部會招商王，今年再推千億元招商案件，在今日的招商會中，交...
交通部連兩年榮獲行政院各部會招商王，今年再推千億元招商案件，在今日的招商會中，交通部長林佳龍特別表揚包括長榮海運、三井、昇恆昌、新東陽等投資交通案件表現優異的廠商，希望各業者有更多的交流合作。記者楊文琪／攝影
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林佳龍桃園機場

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