交通部辦招商會 今年要衝千億業績

2019-11-19 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



交通部今（19）日舉辦2019年度招商大會，共釋出公共建設開發投資及大型交通建設採購案件，總商機逾1,000億元，共吸引近250位國、內外業者參與盛會。交通部林佳龍表示，政府財力有限，所以要借助民間廠商的活力與資金， 希望之前與交通部合作的業者，未來能有更多持續合作的機會，也希望在場其他業者能夠一起加入投資交通建設的行列。

據指出，在案件量逐年減少下，交通部今年羅列多件招商案與採購案，合計釋出商機共1,000餘億元，在軌道場站周邊土地開發方面，有高鐵桃園站、新竹站及臺中站週邊土地開發案，民間投資金額合計高達296億元，還有台中火車站、高雄市鹽埕區及員林火車站周邊土地等三件都市更新開發案，民間投資金額總計超過百億元；在港埠方面，也有逾百億元開發規模的基隆港旅運複合商業大樓招商案等。

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林佳龍致詞時說，交通部近三年招商績效卓越，與民間業者成功簽約近1,700億元，在2016年具代表性的案件有台灣三井不動產公司於台中港投資興建OUTLET PARK，2017年是IKEA於桃園高鐵車站特定區投資經營大型家居賣場，去（2018）年則是采盟及昇恆昌公司於桃園機場第二航廈投資經營C、D區免稅商店，還有長榮海運公司投資開發高雄港第七貨櫃中心碼頭及附屬設施。

林佳龍指出，為促進交通科技產業發展及交通治理創新，交通部於今年9月成立「交通科技產業會報」，希望能建構跨部會及跨領域的平臺，透過產官學研的共同參與，促進各界資源有效整合，匯聚交通科技產業創新的能量。