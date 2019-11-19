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元大愛心捐血 九年捐逾1.6萬袋

2019-11-19 10:15經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

根據台灣血液基金會統計，去（2018）年國內總捐血數雖達178萬人次，但隨著人口結構逐步邁向高齡化，導致血液需求壓力漸增。元大金控今（2019）年11月舉行第三次「元大愛心捐血日」活動，在元大同仁與愛心民眾的支持下，共募得899袋熱血，若以每袋平均救治三位傷病患估算，等於即時救助2,697條寶貴生命。

元大金控「元大愛心捐血日」已成為集團指標活動，從每年一場擴大辦理到一年三場，串聯全台同仁參與社會公益，此次捐血活動由外縣市從11月1日開始起跑，15日當天共有台北市金控、承德、大同、宏泰大樓及長春捐血室五個捐血點共同舉行，引發熱烈迴響。

元大金控說：「簡單的事情持續做，就會變不簡單的大事。」十多年來都維持捐血習慣的高階主管，趁著空檔如此與同事分享，期盼大家身體力行支持捐血活動；也有同仁捐血累計次數超過40次，每次集團捐血日都不缺席，甚至會在辦公室邀約大家一起挽袖傳愛；也有報到僅數個月的新同仁，被同事熱情感動，加入公益行列，大家一條心就是為了能替社會盡一份心力。

為擴大社會公益參與成效，元大集團更提供逾6,000盞「太陽能充電圓燈」給台北、高雄、新竹等4個捐血中心的熱血勇士，其中，台北長春捐血室全血（500c.c）袋數於活動期間，與同期相比有將近6成的成長，活動受到一致好評。今年更獲得警政署和鄰近公司行號支持，共同推廣助維持血液庫存量平衡，9年累計捐出袋數超過16,000袋。

連續四年獲頒「捐血績優團體」肯定，元大金控以實際行動善盡企業責任，透過集團臉書專頁「元大GoodNews」與「元大愛無限」的社群活動號召，期待將公益捐血訊息廣泛傳遞，吸引更多有志之士加入捐血行列。未來元大金控將持續致力捐血公益，為社會帶來更多的溫暖。

元大金控2019年11月舉行第三次「元大愛心捐血日」活動，共募899袋熱血。圖／...
元大金控2019年11月舉行第三次「元大愛心捐血日」活動，共募899袋熱血。圖／元大金控提供
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元大金控捐血中心大同

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