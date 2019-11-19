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日月潭雲品住房、餐飲升級 董座看明年維持成長

2019-11-19 10:04經濟日報 記者嚴雅芳／南投即時報導

雲品溫泉酒店 。圖／雲朗觀光集團提供
雲品溫泉酒店 。圖／雲朗觀光集團提供
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雲品董事長盛治仁看好國旅消費力。記者嚴雅芳／攝影
雲品董事長盛治仁看好國旅消費力。記者嚴雅芳／攝影
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雲品（2748）旗下位於日月潭旁的雲品溫泉酒店開幕10年以來，首度進行大規模的重新裝修，公司斥資上億元將館內設備升級。雲品董事長盛治仁表示，從去年開始，館內樓層陸續改裝，去年整修了9樓與10樓的尊榮樓層，今年則以健身房、兒童遊憩室和餐廳為翻新重點，明年年後開始預計將6樓到8樓的樓層陸續進行改裝。

即便景氣衰退、陸客不來加上飯店業競爭激烈，近年雲品溫泉酒店的住房率仍維持在8成上下。盛治仁表示，雲品溫泉酒店的國旅比重達7成5，其中有三、四成是回頭客，國旅本來就是蠻有消費力的一塊市場，加上逐漸培養出的一群客人，是飯店業績維持穩健的主因。今年以來雲品溫泉酒店的平均房價較去年成長，也是因散客比重持續增加，目前占比已來到55%。

盛治仁表示，面對市場變化與挑戰，雲品的思維一向不是走降價這條路，而是如何提升自己，透過增加自我競爭力來對抗市場的起落。因此，雲品溫泉酒店打破目前飯店業既定的營業模式，首創飯店「玩轉36小時」，旅客可自入住日早上7點即可使用全館設施至退房日晚上7點，亦即入住一晚即可享用飯店36小時的設施與服務。

此外，在餐飲方面也見升級，看好中台灣的高端美食消費趨勢，在館內設立「KEN CAN By Ken Chan」，這是以台北米其林三星餐廳「頤宮」主廚陳偉強為名的全新餐廳，餐廳座位數共40席。

除了將飯店、餐飲升級，盛治仁表示，雲品也持續評估新增飯店據點，目前已有新商業模式籌備中，預計明年農曆年後有機會有新品牌、新據點加入。

盛治仁表示，雲品旗下三大事業體包括君品酒店、日月潭雲品酒店明年皆會是穩定小幅成長，而館外餐飲以婚宴、外燴市場為主，受到少子化、結婚對數減少等影響，則仍會在盤整期，但盤整過後，隨著市場重整，後年有機會出現回溫。

雲品盛治仁溫泉

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