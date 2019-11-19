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元大鑽金瘋迎新戶 「5+10」回饋大方送

2019-11-19 06:43經濟日報 記者廖賢龍／台北即時報導

元大銀行現金回饋再加碼，重本祭出超狂回饋，就是要讓鑽粉邊刷邊賺，刷卡刷出購物金。元大銀行表示，考量農曆新年及賞櫻春季皆為國人出國旅遊的高峰期，特別針對MasterCard鑽金卡(含Hello Kitty鑽金聯名卡及鑽金icash聯名卡)新戶持卡人推出，核卡後半年內海外消費不限地區，通通能享最高5%現金回饋。不僅替鑽粉省下海外刷卡手續費外還能再賺超高現金回饋，讓卡友錢包有張鑽金卡，行遍天下沒煩惱。

為了讓持卡人能無憂無慮享受海外旅行，元大銀行特別為持卡人準備旅遊優惠，於日本BIC CAMERA消費優惠下殺無極限，刷鑽金卡含現金回饋最高享15%折扣，還能免10%消費稅，等於每筆消費現享75折優惠。

另外，當次出國期間持鑽金卡消費滿額還可再享最高免費5日Wi-Fi上網及最高免費5日機場外圍停車優惠，還有刷卡滿額享機場單趟接送優惠價、於Expedia預定飯店享88折等鑽粉專屬回饋，讓鑽粉帶著鑽金輕鬆環遊世界，一卡搞定海外旅遊大小事。

不只這樣，元大銀行加碼回饋不手軟，今（2019）年第四季每月海外消費累計達指定門檻，再送最高10杯咖啡，就是要幫鑽粉補充元氣，活力滿滿回國上班。

根據萬事達卡發布的 2019 年「全球最佳旅遊城市報告」，國人去年的海外旅遊人數占比為全球前十名，顯示國人越來越喜歡出國放鬆度假。元大銀行這次擴大加碼，讓新鑽粉搭上這股旅遊潮，趁明年年初的連續假期出國度假放鬆玩。針對喜愛在國內放鬆的卡友，刷鑽金卡也能享勝博殿雙人用餐7折起、foodpanda美食外送最高折抵NT$230、KKBOX月租費最高66折等優惠，還有EZ訂票、樂活網線上訂票等眾多好康，讓鑽粉一卡在手，回饋無窮。

元大刷卡機場

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