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反送中／理大有人想用繩索逃離被警發現 發射催淚彈

燦坤前三季現金增至17.45億 比去年第4季增加7.69億

2019-11-18 23:19經濟日報 記者張義宮／即時報導

燦坤曾寫下「黃色巨人」風潮，黃色門市的招牌，最高門市曾達300家，傲視台灣3C通路，加上在對岸有廈門燦坤，之後遷移至閩燦坤，曾在大陸B股掛牌，一度是台灣最大的小家電製造基地，2007年曾寫下合併營收567.45億元，稅後純益23.34億元，每股純益9.55元營運高峰。

但燦坤近年來投資餐飲失利，集團分割後的燦星旅、繼星網在上市之後表現不佳，陷入虧損，旗下金鑛咖啡也虧損連連，加上面臨電商崛起的競爭壓力，燦坤營收與獲利下滑，門市也面臨人流下滑窘境，沒有客戶上門時，門市還被網友戲稱為黃色鬼屋，經營改善成為黃金美屋，增進人流以及帶動業績向上，成為燦坤營運上重要課題。

特別是，金鑛咖啡的營運未如燦坤擴大持股之後的順利，2018年金鑛淨損1.28億元，燦坤認列虧損6,097萬元；2017年淨損4.5億元，認列虧損1.52億元；今年前三季淨損1.07億元，認賠5,216元。累計這三年燦坤投入咖啡事業，已經認賠了2.65億元，比今年前三季賺的還要多。

今年前三季燦坤獲利並未大舉回升，不過第3季表現回溫，單季稅後純益6,700萬元，每股純益（EPS）0.4元，雙雙優於去年同期的0.32元、上一季的0.1元；前三季稅後純益1.61億元，EPS為0.97元。

燦坤財務主管表示，金鑛咖啡已在縮減門市，轉型邁向烘豆廠的營運樣式，以求減少虧損。燦坤的帳上現金，去年燒錢燒整年，現金從16.3億元一路減少到9.76億元；今年前三季，在投資活動損失幅度逐漸減少下，累計至第三季現金已增加至17.45億元，比去年第4季的9.76億元，增加了7.69億元。

燦坤強調，3C通路是零售業，業績是正現金，現金流增加有助在採購實力的發揮，供應業主也會願意給予較佳的付款條件，現金增加將有助於今後的營運表現。

燦坤金鑛咖啡

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