來台觀光客要衝高 業者：先改善兩岸關係

2019-11-18 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



「2030觀光政策白皮書」今（18）日出爐，未來觀光發展將以2030年來台旅客2,000萬人次、國旅2.4億人次為目標，觀光業者認為，來台觀光客人數要衝高，陸客是很重要的市場，兩岸關係一定要改善，而有業者則認為，不只要改善兩岸關係，更要將觀光局升格為觀光部，加大人力物力的投入，全方面行銷宣傳才有效果。

業者低調表示，政府要以觀光立國，對於各觀光相關產業，甚至台灣經濟，都是有正面幫助的，但觀光政策白皮書總諮詢會議，並沒有看到具體的作為，以來台旅客而言，陸客是很重要的市場，全世界都在歡迎陸客去觀光、消費，我政府也應積極努力改善兩岸關係，否則像現在陸客大幅縮減，其他國家旅客的消費力又跟不上，就算每年觀光客增加一點點，也無法補足損失的陸客商機。

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在國旅方面，業者認為，政府應該深刻了解問題所在，拿出具體有效的措施，不是只有補貼一招，尤其從去年到現在，幾乎每季都在補貼，甚至還不斷加碼補貼項目，已經將國人的胃口愈養愈大，大家都等補貼了才要出遊，補貼太少就不出門旅遊，這是一種飲鴆止渴的作法，並非常態，何況補貼用的是人民的錢，這些資源拿來改善國內各觀光設施，相信外籍旅客對台灣的觀感，以及所產生的正面宣傳效果，肯定會更好。

有業者則批評交通部，今年觀光客人數可以到1,180萬，再過十年才增加900萬，相當於一年僅增長6%，一個聲稱要以觀光立國的國家，企圖心竟然這麼小，何況在白皮書中，也未交代陸客市場要如何做，其他國家市場要如何爭取。

業者說，我們最愛學日本、跟日本比，日本在2012年的觀光客是1,000萬，到2020年是要成長到4,000萬，八年增長四倍，我們十年還成長不到一倍，定這個數字與目標不覺得丟臉嗎？

業者指出，交通部說要將觀光局升格為觀光署，事實上這個改制案已經躺在立法院兩年了，執政黨為何都不處理，現在要選舉了，才拿出來說，顯有騙選票之嫌，何況升格觀光署增加的人力物力有限，應該要拉大格局，直接成立觀光部，至少增加三倍的人力物力，全方位行銷宣傳，才能展現效果。