新光三越站前店周年慶開跑 今年營業額目標估16.6億元

2019-11-18 19:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



新光三越周年慶促銷進入最後一波，由台北車站商圈的站前店接棒，從11月28日起至12月15日開打，今年營業額目標預估16.6億元，較去年同期成長約1%。12月11日前針對會員推出全館滿5,000元送500元抵用券回饋，化妝品消費滿2,000元送200元，而適逢尾牙即將到來，針對小家電更祭出「買一送一」方案，另外還首度推出家電「商品買5送1」好康，瞄準團購與尾牙市場。

今年農曆年在明年1月底，尾牙檔期較去年提早約1個月，正好搭上百貨周年慶最後一波，12月份包括台北車站商圈新光三越站前店、京站時尚廣場，SOGO天母店與高雄漢神本館，都是今年最後一波周慶檔期，除了化妝品之外，還有秋冬服飾、家用與小家電都是本波主打。

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新光三越站前店周年慶從11月28日開跑，11月28日至12月11日推全館消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；大家電、法雅客、iStore消費滿1萬元送500元抵用券、貴賓卡／APP會員12月4日前消費滿1萬元送1,000元抵用券。