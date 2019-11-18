國寶30周年 攜手唐氏症基金會淨灘、捐款12萬元
2019-11-18 19:29
經濟日報 記者陳美玲
／即時報導
國寶集團成立30周年，董事長邵明斌今年提出五大未來願景「生活、科技、環保、創新、公益」，積極發展全方位樂活服務成績亮眼，且同步力行環保與公益兩大方向；11月16日上午在萬里加投下寮海灘舉辦「國寶30攜手撿愛，公益環保淨灘活動」，淨灘人數多達200位，有國寶同仁攜家帶眷參與，還有唐氏症基金會副執行長周美汝帶領唐寶寶們與家長23位，並結合海湧工作室共襄盛舉。
活動一開始，國寶集團董事長邵明斌捐贈10萬元支持唐氏症基金會身障者就業工作訓練，且現場加碼每1公斤的海廢再捐10元給唐氏症基金會，鼓勵在場同仁與唐寶寶一起為海洋盡心力，撿越多，捐越多，總計一小時內共清理出639公斤的海洋廢棄物，讓國寶集團加碼再捐2萬元，合計捐贈12萬元給唐氏症基金會。
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根據國際淨灘組織的統計資料顯示，全世界每年有800萬噸的塑膠製品流入大海，成為無法分解的海洋垃圾；聯合國也於去年警告塑膠廢棄物對生態平衡及食品安全造成的重大威脅。
海湧工作室在出發前也宣導，這些海洋廢棄物並不是到海邊遊玩的遊客所遺留下的，而是所有人丟棄的日常垃圾，因為種種因素而在海上漂流，跟著海流被沖到岸上；這次撿拾數量最多的還是一次性的生活廢棄垃圾，像是塑膠袋、寶特瓶、菸蒂、拖鞋，大型海廢則是漁船的保利龍、魚網纜繩等。希望大家能了解淨灘背後用意是每個人從自己日常減少使用塑膠用品、一次性用品，才是改善海廢垃圾的作法。
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