台泥啟動大探索時代 首度揮軍非洲象牙海岸

2019-11-18 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



台泥集團總執行長張安平今（18）日在法說會上首度對外透露，台泥將正式揮軍非洲，台泥與土耳其OYAK集團的合資公司，正在象牙海岸打造水泥新廠，預計明年上半年開始投產，將生產最新的環保水泥。

台泥企業團今天舉行聯合法說會，一開場，張安平就以「海洋時代的思維」為題，解釋台泥為什麼要遠赴海外設廠。他認為，相較於中國比較屬於陸地文化，比較屬於海洋文化的歐洲，因為思想開放帶動過去年幾百年的經濟快速成長。

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而台泥也正在啟動自己的「大探索時代」，除了已公布的土耳其和葡萄牙，他今天首度對外透露，台泥正在象牙海岸打造水泥新廠，這將是台泥、以及台灣水泥業首度揮軍非洲。象牙海岸新廠規劃水泥年產能80萬噸，而且會生產最新的環保水泥，減少熟料使用，估計可減70%的二氧化碳排放量。

張安平說，台泥選擇海外據點有三大決定要素，交通樞紐、GDP 成長要高、以及水泥人均消耗要高。台泥去年宣布與土耳其OYAK集團共組合資公司只是第一步，因為土耳其位在歐亞非的交通樞紐，地理位置極佳，未來以土國為跳板，除了瞄準歐洲，更重要的還有未來經濟成長潛力十足的非洲市場。