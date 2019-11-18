台灣生物產業協會組團 參與歐洲最大生技展會BIOEurope
2019-11-18 19:26
經濟日報 記者陳書璿
／即時報導
歐洲最大生技展會BIOEurope 2019 甫於11月11日至13日於德國漢堡落幕，為協助台灣生技公司開拓歐洲市場，今年台灣生物產業發展協會特地組團參與，並設置攤位，製作團員手冊，推廣台灣生技研發能量及明年在台舉辦的亞洲生技大會活動。
台灣生物產業協會黃博輝秘書長表示，許多台灣生技公司之研發成果均已進入技轉授權、國際合作收割期，而BIOEurope是以生技媒合為主的歐洲最大生技活動，以2018年為例，共吸引超過2,300家公司，創造26,000場次一對一商機媒合，超過5,200個創新技轉授權機會，是台灣生技廠商開拓歐洲市場的最佳平台。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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協會長期為BIOEurope在台合作夥伴，不僅提供協會會員優惠參與方案，協會今年更主動組團參與，共吸引20家產業及學研單位，34位代表與會。此次BIOEurope團員包括育世博、行動基因、竟天生技、艾斯克立必恩、貝爾克斯生技、生醫商品化中心藥品領域、新穎生醫、生技中心、華安醫學、逸達生技、台新藥、因華生技、順天醫藥、國衛院、智擎生技、泰合生技、太景生技、台北醫學大學、東生華製藥、東洋藥品。
協會曾在2017年與國經協會共同籌組「比利時、荷蘭、瑞士、德國生技產業參訪團」，獲熱烈迴響，更有廠商成功達成合作機會。有感於台灣生技廠商在國際合作上大多以美國為主，歐洲市場較易受忽略，但歐洲有許多國際大藥廠及創新研發公司，潛在商機無限。除了每年兩次的BIOEurope活動外，協會未來也將持續與歐洲各國生技協會合作，持續開拓國際商機。
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