繼和發園區 高市續推仁武產業園區
2019-11-18 19:22
經濟日報 記者林政鋒
／即時報導
工業用地搶手，高雄市副市長葉匡時主持「高雄市仁武產業園區招商說明會」，基地位於國道10號仁武交流道附近，與南科、岡山工業區接近，地理位置佳，期以發展成航太為主的產業聚落，提升高雄產業的附加價值。
葉匡時表示，高雄產業購地的需求非常強烈，和發產業園區的土地已經完售，期待由仁武產業園區接棒，繼續為高雄注入新的產業發展動能，同時也提醒業者，仁武園區的土地面積相對較小，這場說明會出席廠商反應熱烈，請密切注意開發進度、欲購從速。另也強調，市府面對企業、產業，始終站在服務的角度，請業者隨時反映問題、困難，定會盡力幫忙、解決。
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此外，在仁武產業園區的土地運用，市府也規劃30%產業用地優先提供未登記工廠進駐，希望藉由園區開發，完善公共設施，提供合法產業用地以紓解違章工廠問題。
經發局表示，仁武產業園區立基於中高雄既有產業發展基礎之上，上有北高雄之研發優勢，下有南高雄之國際性運籌支援，藉由導入航太工業研發自製及精密製造等產業，將共同帶動地方整體產業轉型再發展，讓高雄既有的關聯業者形成一處全台最先進、最完整的航太產業聚落。園區開發完成後，將可釋出48公頃產業用地，提供6,300個就業人口，引進138家廠商，創造242億元年產值。
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