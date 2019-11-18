SOGO台北店周年慶圓滿結束 業績較去年2位數成長

2019-11-18 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／即時報導



SOGO台北店周年慶今晚圓滿結束。今年台北店周慶業績，經過改裝後的國際精品，品牌級數升級，周慶12天業績較去年2位數成長。受惠於全民運動風氣開展，運動類商品業績人氣強強滾，業績較去年有2位數成長。服飾類，包括流行男女服飾及童裝，SOGO周慶期間表現優於同業及去年，較去年有5％成長。化妝品維持一貫周慶集客威力，業績持平。3C家電區，以今年的話題夯品「氣炸鍋」獨占鰲頭，掀起一陣搶購熱潮。

周年慶庶民經濟力充分展現在食品餐飲業種。食品餐飲的業績在短短12天內營業額破億；充分展現民眾購買力。無論餐廳、快閃美食外，超市當令進口日本麝香葡萄（單價每盒599元）狂銷6000盒，銷量為去年的一倍；其他商品民生必需品如：醬油、食用油，洗衣球及Pocky、海苔、烏龍麵、味增湯……等長銷品依然發揮吸金魅力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

接下來遠東SOGO百貨體系周年慶，將分別由天母店及新竹店接棒，朝向全台周慶業績目標108億營業額邁進。