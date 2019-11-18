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SOGO台北店周年慶圓滿結束 業績較去年2位數成長

2019-11-18 19:20經濟日報 記者陳書璿／即時報導

SOGO台北店周年慶今晚圓滿結束。今年台北店周慶業績，經過改裝後的國際精品，品牌級數升級，周慶12天業績較去年2位數成長。受惠於全民運動風氣開展，運動類商品業績人氣強強滾，業績較去年有2位數成長。服飾類，包括流行男女服飾及童裝，SOGO周慶期間表現優於同業及去年，較去年有5％成長。化妝品維持一貫周慶集客威力，業績持平。3C家電區，以今年的話題夯品「氣炸鍋」獨占鰲頭，掀起一陣搶購熱潮。

周年慶庶民經濟力充分展現在食品餐飲業種。食品餐飲的業績在短短12天內營業額破億；充分展現民眾購買力。無論餐廳、快閃美食外，超市當令進口日本麝香葡萄（單價每盒599元）狂銷6000盒，銷量為去年的一倍；其他商品民生必需品如：醬油、食用油，洗衣球及Pocky、海苔、烏龍麵、味增湯……等長銷品依然發揮吸金魅力。

接下來遠東SOGO百貨體系周年慶，將分別由天母店及新竹店接棒，朝向全台周慶業績目標108億營業額邁進。

周年慶餐飲業SOGO

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