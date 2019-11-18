紅金商機大 全聯推舊世界葡萄酒大賞搶市

2019-11-18 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



全聯福利中心今年除了搶攻黑金（咖啡）、黃金（麵包）、白金（冷凍食品）、綠金（蔬菜）外，也持續聚焦「紅金」（葡萄酒）商機。繼今年上半年4月首次推出「南半球葡萄酒大賞」後，再於下半年自11月22日起至12月5日推出「舊世界葡萄酒大賞」，希望以10美元左右（約台幣300元）的平實價格，讓民眾就近也能輕鬆買到高CP值葡萄酒，作為佐餐最佳選擇。

全聯預計今年在兩檔活動推動下，可再提升葡萄酒業績兩位數成長，並帶動整體業績再往上成長，讓全聯成為消費者「最佳佐餐酒」的銷售通路。

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全聯指出，根據亞太區葡萄酒市場趨勢報告指出，2017年台灣葡萄酒消費總額上看三億美元（約100億台幣），顯示台灣葡萄酒商機潛力無窮。其中，超市是主要帶動者，如全聯自2015年強化紅白酒專區以來，業績連續三年維持雙位數成長，統計去年葡萄酒銷量已達約160萬瓶，預計接下來在「舊世界葡萄酒大賞」活動推動下，可望進一步拉近和量販間距離，重新分配葡萄酒市場大餅。

台灣進口葡萄酒占比達9成，而全聯的進口葡萄酒約占80%，其中南半球新世界與北半球舊世界的占比約為4：6，不論是喜歡優雅高尚舊世界品味還是年輕新世界風味的消費者，都能在全聯找到最適合品嚐的款式。

全聯目前販售的葡萄酒品項將近135款，主要價位落在200~400元間，亦是最受到消費者歡迎的價格帶，且購買者以女性占比較高，若從區域來看則是以台北市與花東地區購買力最高。

全聯指出，雖然今年首次推出葡萄酒檔期主題活動，但「南半球葡萄酒大賞」業績表現不俗，因此緊接著在北半球葡萄盛產期後，再推出「舊世界葡萄酒大賞」主題活動，加上門市陳列貨架空間由4層增至5層，再搭配達人推薦精選品項，預計今年葡萄酒業績可較去年成長10%。另明年還會再多規劃不同主題活動，如情人節、中秋烤肉節等，期望打破消費者對於葡萄酒只適合在特地場合飲用的觀念。

全聯這次推出的「舊世界葡萄酒大賞」中，由達人林才右精選10款來自北半球舊世界產區的葡萄酒，包含法國、西班牙、義大利等釀造葡萄酒歷史悠久的國家。其中，有4款為全聯獨家商品，分別為：「法國格蘭美食家紅酒」（750ml）、「法國香奈歪脖子梅洛紅葡萄酒」（750ml）、「法國AOC波爾多瑪若蘭紅葡萄酒」（750ml）、「西班牙希利歐紅葡萄酒」（750ml），皆是高CP值葡萄酒選項，讓消費者用不到500元的價格就能買到最對味的葡萄酒。