中市今年度機械及航太研發補助 即日起啓動
2019-11-18 17:42
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
2年增加15億元產值！台中市經濟發展局宣布，今年續推「台中市推動智慧機械及航太產業升級計畫」，只要業者屬性為機械及航太相關企業均可報名申請，即日起受理至11月28日止，符合資格最高可獲300萬元補助。
另為協助在地機械廠商培育人才，市府也規劃於明年推出「補助中小企業新聘學士級以上人員提升產業競爭力計畫」，直接補助部分人事費用，將可提升中小企業競爭力，並達到人才加薪目的，預計將有100家中小企業受益。
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台中市「108年度機械及航太研發補助啟動說明會」，以及106至107年度成果發表會今(18)日登場。
由經發局副局長李逸安、財團法人中衛發展中心總經理朱興華、中興大學教授邱顯俊，以及106至107年執行廠商代表油順精密協理郭本源、光隆精密工業協理陳明傑、晨豐光電副總經理黃國松等人，一同宣布今年度補助計畫正式展開。
李逸安表示，這項計畫於106至107年共補助35家廠商，增加產值15.62億元、促成研發投入4.47億元、增加投資額5.75億元、增加就業機會164人、新增專利/新樣式件數國內外27件，成果豐碩。
而這些廠商在市府經費支持下朝智慧製造邁進，未來再搭配前店展銷及法規鬆綁，爭取國際訂單將會更有利。
經發局指出，108年度台中市推動智慧機械及航太產業升級計畫已開放申請，收件至11月28日下午5時止，如需補件者，最遲於12月2日下午5時前請送達「台中市推動智慧機械及航太產業計畫專案辦公室」(台中市西屯區台灣大道四段925號20樓之2)。
詳細申請資訊，請至經濟發展局網站下載使用，歡迎電洽專案辦公室04-23589940。
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