親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

中市今年度機械及航太研發補助 即日起啓動

2019-11-18 17:42經濟日報 記者宋健生／即時報導

2年增加15億元產值！台中市經濟發展局宣布，今年續推「台中市推動智慧機械航太產業升級計畫」，只要業者屬性為機械及航太相關企業均可報名申請，即日起受理至11月28日止，符合資格最高可獲300萬元補助。

另為協助在地機械廠商培育人才，市府也規劃於明年推出「補助中小企業新聘學士級以上人員提升產業競爭力計畫」，直接補助部分人事費用，將可提升中小企業競爭力，並達到人才加薪目的，預計將有100家中小企業受益。

台中市「108年度機械及航太研發補助啟動說明會」，以及106至107年度成果發表會今(18)日登場。

由經發局副局長李逸安、財團法人中衛發展中心總經理朱興華、中興大學教授邱顯俊，以及106至107年執行廠商代表油順精密協理郭本源、光隆精密工業協理陳明傑、晨豐光電副總經理黃國松等人，一同宣布今年度補助計畫正式展開。

李逸安表示，這項計畫於106至107年共補助35家廠商，增加產值15.62億元、促成研發投入4.47億元、增加投資額5.75億元、增加就業機會164人、新增專利/新樣式件數國內外27件，成果豐碩。

而這些廠商在市府經費支持下朝智慧製造邁進，未來再搭配前店展銷及法規鬆綁，爭取國際訂單將會更有利。

經發局指出，108年度台中市推動智慧機械及航太產業升級計畫已開放申請，收件至11月28日下午5時止，如需補件者，最遲於12月2日下午5時前請送達「台中市推動智慧機械及航太產業計畫專案辦公室」(台中市西屯區台灣大道四段925號20樓之2)。

詳細申請資訊，請至經濟發展局網站下載使用，歡迎電洽專案辦公室04-23589940。

台中市「108年度機械及航太研發補助啟動說明會」，以及106至107年度成果發表...
台中市「108年度機械及航太研發補助啟動說明會」，以及106至107年度成果發表會今日登場。記者宋健生/攝影
分享

智慧機械航太

相關新聞

瘋聖誕迎新年 高鐵攜手凱撒飯店撒優惠

2019-11-18 13:03

和潤企業12月9日上市 11月19日競價拍賣

2019-11-18 12:41

時碩航太業績目標成長2倍 今年獲利衝高可期

2019-11-18 12:03

飯店餐飲業鳴槍 搶年菜外帶早鳥訂單

2019-11-18 11:58

星宇再出招 邀爵士大師打造空中音樂

2019-11-18 11:46

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

食尚新風潮 吃國產白肉雞抽iPhone 11手機

2019-11-18 11:36

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

麗清擬設桃園觀音廠 估2020年試量產

2019-11-18 10:38

英利-KY第4季受惠一汽大眾 今年業績拚持平

2019-11-18 10:01

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:52

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

創櫃新星聚光／宏景 雲端智權平台吸睛

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／邦柏 自動販賣機長智慧

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／牧陽能控 搶低碳商機

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／元皓 助聽器客製化

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／乂迪生 外語課程讚

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／宇萌 強攻擴增實境

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／自由 一站式IT服務

2019-11-17 23:20

創櫃板 挺企業發展

2019-11-17 23:18

創新創業嘉年華 新秀拚場

2019-11-17 23:18

點子農場／權力的本質

2019-11-17 22:43

行銷最錢線／故事行銷 掌握大腦三原則

2019-11-17 22:43

經濟選書／量子領導

2019-11-17 22:42

再傳捷報！亞果生醫獲杭州創業大賽二等獎

2019-11-17 18:09

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

有錢人欠繳國保明年起配偶免罰 學者：根本矛盾沒解決

2019-11-17 19:08

躉繳型保單退潮 保費大成長年代過去了

2019-11-17 23:22

有錢保戶欠國民年金保費 配偶最快明年免再幫繳

2019-11-18 00:06

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47

大陸台幹薪資 兩方式報稅

2019-11-17 22:40

明年地方「超徵紅包」將縮水

2019-11-17 23:21

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

初年保費衰退 投資型商品遽減三因素

2019-11-17 23:17

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

前進馬國 南科醫療器材產品推廣及營運中心開幕

2019-11-17 18:30

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11

9月後賣地 須繳納地價稅

2019-11-17 22:40

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top