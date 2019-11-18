訊連科技FaceMe AI臉部辨識引擎 進軍日本市場

2019-11-18 17:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



世界級AI臉部辨識技術開發商訊連科技日本東京分公司今（18）日表示，該公司邀請日本合作夥伴系統整合商舉辦FaceMe AI臉部辨識引擎發表會，會中演示FaceMe AI臉部辨識引擎的最新技術和應用，並展示成功案例，展示進軍智慧零售與智慧安控的堅強實力。

訊連科技FaceMe臉部辨識引擎，擁有高達99.8%的辨識率，在全球知名NIST與MegaFace Challenge中，名列全球最精準且最快速的刷臉技術之一。FaceMe 臉部辨識引擎提供跨平台彈性SDK授權，是全球合作夥伴最青睞的技術核心。今年更針對日本市場中「智慧零售」、「智慧安控」和「車牌辨識」等場景推出完整的解決方案，包含「FaceMe RETAIL」、「FaceMe SECURITY」和「FaceMe CAR PLATE」。

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訊連科技日本分公司宣布，自今年起推出的「FaceMe 合作夥伴計劃」，透過技術支援和業務合作，與合作夥伴共同推展AI市場應用。目前在「智慧零售」和「智慧安控」上已有不少成功案例。TOPPAN 的「Face PASS」註冊報到機器人是將臉部辨識技術整合在報到機器人上，提供顧客刷臉進行商品購買或者完成活動報到的任務。

另一個bitkey的「Next Gen Smartlock」的案例，則是將智慧安控應用在家居環境，將臉部辨識整合在智慧門鎖，針對老人小孩等特定族群提供進入管理與安全監控，建立更便利且安全的智慧門禁方案。

訊連科技自去年底推出FaceMe臉部辨識引擎，全球已累積上千家企業客戶。這次「FaceMe RETAIL」、「FaceMe SECURITY」和全新「FaceMe CAR PLATE 」解決方案的推出，是訊連科技成功佈局全球重點市場的豐碩成果。此外，為了強化與夥伴的合作連結，訊連科技日本分公司預計每年將舉辦兩次合作夥伴高峰會，展示FaceMe解決方案的最新研發成果，攜手推進市場，加速滿足日本在地企業廣大的需求。