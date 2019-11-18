無人接駁巴士上路 開進全台最大樂園型度假區

2019-11-18 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



麗寶樂園度假區持續領先業界，推出創新服務，即日起引進自駕無人接駁巴士進駐，今(18)日在麗寶國際賽車場舉行啟動暨新車亮相發表會。

包括台中市運動局長李昱叡、經發局專門委員陳麗珠，以及經濟部工業局智慧城鄉計畫辦公室等代表都前往祝賀。

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產、官、學界對於無人自駕車AI技術，擴大應用於度假區，提供創新的接駁服務表示肯定，也期許麗寶樂園度假區持續朝智慧園區的願景邁進。現場並進行動態的目標物偵測、搭乘自動車繞行賽道，車內還有貼心的語音導覽。

台灣智慧駕駛公司執行長沈大維表示，此次全新亮相的4輛自駕車，分別為4米、6米電動巴士，具有嶄新時尚的外型，每輛車耗資千萬並融合自動駕駛四大技術，包含定位、感知、決策及車輛控制。

車內更搭載先進車用攝影鏡頭、雷達與光達等感測元件，其中感知模組能偵測其他用路者，是否有干涉自駕車行駛可能性，及判斷道路規則、辨別交通號誌等，經車用運算平台計算後，並傳送最佳化的行車命令給車輛的轉向、煞車系統等，以最安全及舒適方式來完成自動駕駛。

同時，自駕車具備環保、節能、減碳特性，為安全綠色運輸產業，更能節省人力成本，預期未來將會有更多的園區及場域，可以應用自駕車。

此次引進創新自駕車服務的關鍵推手，是麗寶樂園度假區副董事長、同時也是中華車會理事長陳志鴻。

他表示，中華車會為國際組織FIA會員，以推廣道路交通安全為宗旨，近期成立兒童交通安全教育館，落實交通安全觀念宣導，更不遺餘力推廣運輸產業的發展。

目前，麗寶國際賽車場預計明年第1季完成賽道驗證，最快明年暑假就會舉辦大型賽事，而兩棟擁有280間客房的賽車主題飯店也訂明年第1季營運。

麗寶樂園度假區指出，自駕無人接駁巴士計畫，由經濟部工業局與台灣智慧駕駛合作主導，麗寶則是提供場域，將自駕車引進串連度假區接駁點，將環保節能的綠色運輸產業落地上路，中華車會、麗寶與台灣智駕三方攜手合作，用行動展現對於台灣新科技的支持。

麗寶樂園假區幅員廣闊，園內有樂園、飯店、outlet、賽車場等多元娛樂項目，園區內路況主要為雙向六線道，與雙向四線道交叉，並裝設有交通號誌、蜿蜒路徑、上坡等複雜路況，台灣智駕將分階段以4輛車提供4條路線的便民接駁服務。