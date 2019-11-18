2030觀光政策白皮書 將以觀光立國為發展願景

2019-11-18 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



為未來台灣觀光發展訂定目標，交通部觀光局委託台灣觀光協會制定「2030觀光政策白皮書」，今（18）日召開「Tourism 2030觀光政策白皮書總諮詢會議」，將以「觀光立國」為觀光發展願景，發展目標將以2030年來台旅客2,000萬人次、國旅2.4億人次，並研訂國旅市場KPI。

為凝聚台灣觀光產業對旅遊發展共同願景，觀光局今日邀集全國觀光相關產業約150名代表齊聚一堂，召開「Tourism 2030觀光政策白皮書總諮詢會議」，希望以務實作法來解決產業發展課題，促進台灣觀光產業的永續發展，擘劃台灣未來十年的觀光發展藍圖。

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今日會議延續「Tourism 2030觀光政策白皮書」政策主軸方針，分別以政策制度、市場拓源及海空、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿及遊樂業、景區資源整備等組別進行六場次的深入討論，這次會議研提的結論包括：

在「政策制度」方面，以「觀光立國」為觀光發展願景，建立「觀光主流化」為各部門施政主軸之一，發展目標將以2030年來台旅客2,000萬人次、國旅2.4億人次，並研訂國旅市場KPI。

在「市場拓源」方面，持續推動國際主力、潛力及特定族群市場，型塑台灣區域品牌，透過區域DMO行銷跨縣市、跨區域觀光資源，並建構與布局台灣觀光國際行銷海空支援體系，以廣拓觀光市場。

在「智慧觀光及旅運」方面，建構以使用者為核心的交通整合行動服務典範，積極導入票證整合、行動支付與線上訂票功能，以提升乘客便利性、友善度，並因應5G、AI、IOT、自駕等數位發展趨勢，積極導入智慧科技應用，促動觀光數位轉型、建構觀光資料匯流。

在「旅行產業」方面，結合旅行業公協會組織之能量，協助旅行業導入數位化應用及發展適合的商業營運模式，辦理旅遊平台、各學校校外教學(實習)與旅行社業務之媒合及海外行銷。另確保旅遊品質與安全保障及消費者權益保障下，滾動檢討對旅行業不合時宜的管理措施，協調勞動部研議就旅行業行業特性將其從業人員納入彈性工時之適用，及大眾運輸產業之罷工期預告作法及規範。

在「旅宿及遊樂業」方面，加強產業輔導，提升產業數位行銷能力，督促地方政府加強非法旅宿之查處，另有關旅宿產業基層人力短缺問題、一例一休法規調整及其他相關產業如土地稅、娛樂稅等議題，進行跨部會協調以更切合觀光產業；輔導遊樂業者透過主題差異化、品牌形象IP(智慧財產權)深化、特色產品開發、全齡化及穆斯林友善環境與人才培育。

在「景區資源整備」方面，整備整體觀光環境品質提升，藉觀光資源永續利用，持續完善主題式、通用化旅遊環境，營造區域觀光品牌及國際性亮點活動，強化自行車路網友善服務，以創新深度旅遊，帶動地方國際化，促進區域均衡發展，並導入設計美學的概念。