嘉儀引進韓國ALLDA全能料理鍋 即烹經濟開戰

2019-11-18 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



精品家電品牌的嘉儀企業進駐咖啡展 ，引進韓國ALLDA全能料理鍋新登場，訴求「即烹經濟」開戰，強調夯賣家電ALLDA全能料理鍋 12合一超威功能，迎戰氣炸鍋的新商機。

精品家電品牌嘉儀企業又有話題新品。看準即烹經濟當道，今年重磅新品在咖啡展搶先登場開放預購的韓國夯賣家電「ALLDA「Cooking Master」全能料理鍋」。嘉儀企業表示，這項堪稱是韓國家電熱銷明星級商品，這回直接將ALLDA全能料理鍋引進台灣，可望帶動今年週年慶家電買氣延長戰。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

嘉儀企業指出，ALLDA Cooking Master集合12種烹調，具備省時、省空間來換取用餐好時光。ALLDA品牌取義分解為ALL+DA；ALL=Everything，而DA韓譯則為ALL的意思，象徵一機有全方位功能之意，此次推出紅白兩色超美外型，美得像廚房的藝術品。

ALLDA結合12種烹煮器具的功能，包含料理秤、計時器、調理機、果汁機、切碎機、揉麵機、攪拌機、研磨機、打蛋機、煮粥機、電鍋、蒸鍋「一機抵多機」，多樣化的料理功能比氣炸鍋更省時更強大。

即使是初學者，只要設定溫度、時間和轉速，ALLDA精準的烹調控制系統，讓「料理小白都能化身大廚」不但可以省去備料和烹飪的時間，還可快速收拾並減少瓦斯用量、室內油煙及烹煮過程造成的溫度攀升，讓廚房美型又時尚，省下的料理時間與全家人共度用餐的美好時光。

ALLDA全能料理鍋的獨特「立體烹飪法」，烹飪過程中採用旋轉刀片烹飪，充份拌勻食材與調味料，因此能有效保留營養與風味，精準烹飪控制科技，加上智能化的設計，能精準設定最佳溫度與速度，烹調出多種美味料理。

拿到韓國ALLDA全能料理鍋台灣總代理的嘉儀企業強調，以「每個細節都用心，每個環節都關心」為核心精神。嚴選國際高品質精緻家電商品。至今所代理的品牌有德國Fissler鍋具、Heller家電、LIEBHERR冰箱/酒櫃與Miele精品家電，義大利ARISTON家電，葡萄牙Airfree空氣殺菌機，日本CHIKUMA廚餘機、INADA按摩椅，英國E&M按摩精品，與瑞士Stadler Form時尚家電等家用製品。