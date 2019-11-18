嘉儀引進韓國ALLDA全能料理鍋 即烹經濟開戰
精品家電品牌的嘉儀企業進駐咖啡展 ，引進韓國ALLDA全能料理鍋新登場，訴求「即烹經濟」開戰，強調夯賣家電ALLDA全能料理鍋 12合一超威功能，迎戰氣炸鍋的新商機。
精品家電品牌嘉儀企業又有話題新品。看準即烹經濟當道，今年重磅新品在咖啡展搶先登場開放預購的韓國夯賣家電「ALLDA「Cooking Master」全能料理鍋」。嘉儀企業表示，這項堪稱是韓國家電熱銷明星級商品，這回直接將ALLDA全能料理鍋引進台灣，可望帶動今年週年慶家電買氣延長戰。
嘉儀企業指出，ALLDA Cooking Master集合12種烹調，具備省時、省空間來換取用餐好時光。ALLDA品牌取義分解為ALL+DA；ALL=Everything，而DA韓譯則為ALL的意思，象徵一機有全方位功能之意，此次推出紅白兩色超美外型，美得像廚房的藝術品。
ALLDA結合12種烹煮器具的功能，包含料理秤、計時器、調理機、果汁機、切碎機、揉麵機、攪拌機、研磨機、打蛋機、煮粥機、電鍋、蒸鍋「一機抵多機」，多樣化的料理功能比氣炸鍋更省時更強大。
即使是初學者，只要設定溫度、時間和轉速，ALLDA精準的烹調控制系統，讓「料理小白都能化身大廚」不但可以省去備料和烹飪的時間，還可快速收拾並減少瓦斯用量、室內油煙及烹煮過程造成的溫度攀升，讓廚房美型又時尚，省下的料理時間與全家人共度用餐的美好時光。
ALLDA全能料理鍋的獨特「立體烹飪法」，烹飪過程中採用旋轉刀片烹飪，充份拌勻食材與調味料，因此能有效保留營養與風味，精準烹飪控制科技，加上智能化的設計，能精準設定最佳溫度與速度，烹調出多種美味料理。
拿到韓國ALLDA全能料理鍋台灣總代理的嘉儀企業強調，以「每個細節都用心，每個環節都關心」為核心精神。嚴選國際高品質精緻家電商品。至今所代理的品牌有德國Fissler鍋具、Heller家電、LIEBHERR冰箱/酒櫃與Miele精品家電，義大利ARISTON家電，葡萄牙Airfree空氣殺菌機，日本CHIKUMA廚餘機、INADA按摩椅，英國E&M按摩精品，與瑞士Stadler Form時尚家電等家用製品。
亦經營自有品牌，提供台灣市場更多樣化的選擇。2018年嘉儀企業成立「KE@HOME嘉儀家品」，帶來「在家是一種享受」的質感品味與生活態度，使在家無論是做家事或是悠閒時光，都能享受居家生活的高度品質。
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