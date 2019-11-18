國際奢華茶葉品牌TWG TEA 進駐台中新光三越

2019-11-18 16:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



國際奢華茶葉品牌「TWG Tea」今(18)日宣布，正式進駐台中新光三越百貨，這是台灣第六家門市、更是中台灣第一家門市。

台中門市延續 TWG Tea 奢華頂級概念，兩側牆面擺放陳列 TWG Tea 品牌經典代表茶罐，別出心裁的設計與鮮豔配色，引領貴客沉浸於品牌獨一無二的美學感官饗宴中。

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為慶祝新店開幕，TWG Tea 獨家獻上 2019 全新茶款——以台灣當地栽種茶葉所調配的六款 TWG Tea 台灣優選頂級茗茶，自即日起搶先於 TWG Tea 台中新光三越中港店開賣，邀請中台灣熱愛茶品的消費者，體驗台灣最珍貴的優選頂級茗茶。

這六款台灣當地栽種、經過農民悉心呵護及人工採摘的頂級台灣茶，保留茶葉最鮮嫩及清脆樣貌，包括口感醇厚的皇家日月潭茶、帶有清新薄荷味的日月潭嚴選茶、富有柔和花香的皇家文山包種茶、順暢柔滑的文山包種嚴選茶、清澈甘甜的皇家阿里山茶，以及口味清新的阿里山嚴選茶。

威特茶葉營運經理苑文欣表示，各款茶款獨特香韻芬芳都將為台灣品茗家們帶來一場全新的體驗，感受生命中所有美好的小事，品鑑來至台灣頂級茶品的芬芳。

苑文欣指出，TWG Tea共有800多個品項，在台灣熱銷的茶葉包括法式伯爵、1837紅茶、銀月綠茶及紳士伯爵等，主力客層的年齡約20至40幾歲。

耶誕節快到，TWG Tea也推出限定款耶誕茶香馬卡龍搶市。

來自新加坡的TWG Tea，為國際級奢華茶葉品牌，成立宗旨在宣揚新加坡自1837年起開拓優良茶品、香草及奢華休閒精品的歷史。

TWG Tea是The Wellbeing Group的簡稱，苑文欣説，集團主張把其國際分銷網絡拓展至專業人士，並實現獨特和原創的零售精品店和高級沙龍。

TWG Tea擁有全球最大的茗茶系列，頂級茶葉從不同優質茶園直接收割回來，再經由手工獨特配製成調配茶。TWG Tea毎季都會與世界知名茶園推出嶄新且具有創意的茗茶，同時也提供時尚茶具和精緻茶點與小食。

TWG Tea2008年在新加坡Republic Plaza開設當地首間沙龍和精品店，之後陸續在當地標誌性地區，如ION Orchard購物中心、新加坡濱海灣金沙購物中心和高島屋購物中心等商場開設分店。