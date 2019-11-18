親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

國際奢華茶葉品牌TWG TEA 進駐台中新光三越

2019-11-18 16:21經濟日報 記者宋健生／即時報導

國際奢華茶葉品牌「TWG Tea」今(18)日宣布，正式進駐台中新光三越百貨，這是台灣第六家門市、更是中台灣第一家門市。

台中門市延續 TWG Tea 奢華頂級概念，兩側牆面擺放陳列 TWG Tea 品牌經典代表茶罐，別出心裁的設計與鮮豔配色，引領貴客沉浸於品牌獨一無二的美學感官饗宴中。

為慶祝新店開幕，TWG Tea 獨家獻上 2019 全新茶款——以台灣當地栽種茶葉所調配的六款 TWG Tea 台灣優選頂級茗茶，自即日起搶先於 TWG Tea 台中新光三越中港店開賣，邀請中台灣熱愛茶品的消費者，體驗台灣最珍貴的優選頂級茗茶。

這六款台灣當地栽種、經過農民悉心呵護及人工採摘的頂級台灣茶，保留茶葉最鮮嫩及清脆樣貌，包括口感醇厚的皇家日月潭茶、帶有清新薄荷味的日月潭嚴選茶、富有柔和花香的皇家文山包種茶、順暢柔滑的文山包種嚴選茶、清澈甘甜的皇家阿里山茶，以及口味清新的阿里山嚴選茶。

威特茶葉營運經理苑文欣表示，各款茶款獨特香韻芬芳都將為台灣品茗家們帶來一場全新的體驗，感受生命中所有美好的小事，品鑑來至台灣頂級茶品的芬芳。

苑文欣指出，TWG Tea共有800多個品項，在台灣熱銷的茶葉包括法式伯爵、1837紅茶、銀月綠茶及紳士伯爵等，主力客層的年齡約20至40幾歲。

耶誕節快到，TWG Tea也推出限定款耶誕茶香馬卡龍搶市。

來自新加坡的TWG Tea，為國際級奢華茶葉品牌，成立宗旨在宣揚新加坡自1837年起開拓優良茶品、香草及奢華休閒精品的歷史。

TWG Tea是The Wellbeing Group的簡稱，苑文欣説，集團主張把其國際分銷網絡拓展至專業人士，並實現獨特和原創的零售精品店和高級沙龍。

TWG Tea擁有全球最大的茗茶系列，頂級茶葉從不同優質茶園直接收割回來，再經由手工獨特配製成調配茶。TWG Tea毎季都會與世界知名茶園推出嶄新且具有創意的茗茶，同時也提供時尚茶具和精緻茶點與小食。

TWG Tea2008年在新加坡Republic Plaza開設當地首間沙龍和精品店，之後陸續在當地標誌性地區，如ION Orchard購物中心、新加坡濱海灣金沙購物中心和高島屋購物中心等商場開設分店。

目前，TWG Tea在曼谷、上海、杜拜、廣州、香港、吉隆坡、台北、東京、馬尼拉與加達等16個國家，相繼開設67家沙龍與精品店。

TWG Tea共有800多個品項，在台灣熱銷的茶葉包括法式伯爵、1837紅茶、銀...
TWG Tea共有800多個品項，在台灣熱銷的茶葉包括法式伯爵、1837紅茶、銀月綠茶及紳士伯爵等，主力客層的年齡約20至40幾歲。記者宋健生/攝影
分享
耶誕節快到，TWG Tea也推出限定款耶誕茶香馬卡龍搶市。記者宋健生/攝影
耶誕節快到，TWG Tea也推出限定款耶誕茶香馬卡龍搶市。記者宋健生/攝影
分享
國際奢華茶葉品牌「TWG Tea」正式進駐台中新光三越，這是台灣第6家門市、更是...
國際奢華茶葉品牌「TWG Tea」正式進駐台中新光三越，這是台灣第6家門市、更是中台灣第1家門市。記者宋健生/攝影
分享

新加坡阿里山皇家

相關新聞

瘋聖誕迎新年 高鐵攜手凱撒飯店撒優惠

2019-11-18 13:03

和潤企業12月9日上市 11月19日競價拍賣

2019-11-18 12:41

時碩航太業績目標成長2倍 今年獲利衝高可期

2019-11-18 12:03

飯店餐飲業鳴槍 搶年菜外帶早鳥訂單

2019-11-18 11:58

星宇再出招 邀爵士大師打造空中音樂

2019-11-18 11:46

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

食尚新風潮 吃國產白肉雞抽iPhone 11手機

2019-11-18 11:36

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

麗清擬設桃園觀音廠 估2020年試量產

2019-11-18 10:38

英利-KY第4季受惠一汽大眾 今年業績拚持平

2019-11-18 10:01

韓國瑜買內湖工業宅疑雲掀討論 小資民眾進場撿8折價合適嗎？

2019-11-18 09:52

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

創櫃新星聚光／宏景 雲端智權平台吸睛

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／邦柏 自動販賣機長智慧

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／牧陽能控 搶低碳商機

2019-11-17 23:22

創櫃新星聚光／元皓 助聽器客製化

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／乂迪生 外語課程讚

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／宇萌 強攻擴增實境

2019-11-17 23:20

創櫃新星聚光／自由 一站式IT服務

2019-11-17 23:20

創櫃板 挺企業發展

2019-11-17 23:18

創新創業嘉年華 新秀拚場

2019-11-17 23:18

點子農場／權力的本質

2019-11-17 22:43

行銷最錢線／故事行銷 掌握大腦三原則

2019-11-17 22:43

經濟選書／量子領導

2019-11-17 22:42

再傳捷報！亞果生醫獲杭州創業大賽二等獎

2019-11-17 18:09

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義「嘉和.」盛大開工 開案兩月成績亮眼

2019-11-14 16:02

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

年輕人理財怕「輸不起」！聽懂4句真話 也能穩穩逆轉勝

2019-11-18 10:00

記憶體五大咖：產業復甦了

2019-11-18 00:15

義美公主 再奪保時捷經銷權

2019-11-18 00:09

台商匯回投資實際金額為零 立委：台灣錢太便宜

2019-11-18 11:11

鴻海組團 打造5G專網一條龍

2019-11-18 00:14

燦坤高層異動 總經理李佳峰上任7個月閃辭

2019-11-18 09:31

有錢人欠繳國保明年起配偶免罰 學者：根本矛盾沒解決

2019-11-17 19:08

躉繳型保單退潮 保費大成長年代過去了

2019-11-17 23:22

有錢保戶欠國民年金保費 配偶最快明年免再幫繳

2019-11-18 00:06

領勞保年金可否再領遺屬年金？銓敘部報你知

2019-11-18 12:52

7奈米供不應求...台積5奈米 緊鑼密鼓

2019-11-18 00:20

鴻海集團布局6G 台揚、建漢扮要角

2019-11-18 00:13

旅館業出售頻傳！這家飯店每晚18K起跳 訂房率卻高達九成？

2019-11-18 11:44

台日結盟 GIS攜JDI搶新蘋單

2019-11-18 00:07

Uber條款輔導期限到 300司機怒吼「沒活路」

2019-11-18 10:53

銀行要裁撤ATM 顧立雄提三原則

2019-11-18 14:44

網購逃漏稅 3步驟抓漏

2019-11-18 00:38

總座、發言人雙雙去職 燦坤發聲明：尊重意願

2019-11-18 12:10

大同如何合法代墊華映欠的近億工資 顧立雄提解方

2019-11-18 12:19

六領域需求熱 催動記憶體景氣

2019-11-18 00:14

銀行攻機器人理財 一波波

2019-11-17 23:17

低谷已過 5大咖看好記憶體後市

2019-11-18 00:47

大陸台幹薪資 兩方式報稅

2019-11-17 22:40

明年地方「超徵紅包」將縮水

2019-11-17 23:21

林之晨打棒球險毀容 名醫父母合力救回帥臉

2019-11-18 12:08

旺宏受惠NOR記憶體漲價利多 外資調升目標價

2019-11-18 11:56

銀行業徵才 鎖定金融科技專長

2019-11-18 00:49

台商回台投資統計6971億元 經濟部：還未見「境外」資金匯入

2019-11-18 11:16

國泰金今法說會 國內外股票減碼逾880億元

2019-11-18 15:32

海關加強查緝 包裹未實名認證將無法通關

2019-11-18 00:43

茂林打入全額交割喊冤 排除頎茂對財報影響

2019-11-18 09:59

初年保費衰退 投資型商品遽減三因素

2019-11-17 23:17

南山辦健走 2萬人響應

2019-11-17 23:34

金融環境好的佐證？陳冲：ATM密度全球第一不是好事

2019-11-18 13:43

前進馬國 南科醫療器材產品推廣及營運中心開幕

2019-11-17 18:30

本土品牌NET 力抗快時尚

2019-11-18 00:25

新莊績效讚 保時捷台南經銷權勝出關鍵

2019-11-18 00:11

9月後賣地 須繳納地價稅

2019-11-17 22:40

財會CEO跨界互粉 臻鼎、穩懋、上銀三巨頭怎麼贏出頭

2019-11-18 11:17

台泥法說下午登場 歐洲事業看升成焦點

2019-11-18 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top