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台中國際機場升級 蔡英文總統：照顧中部民眾需求

2019-11-18 13:13經濟日報 記者楊文琪／即時報導

蔡英文總統今（18）日出席「台中國際機場國內航廈整體改善工程」開工動土典禮，她表示，政府對台中國際機場的每一分投資，都是投資中台灣的發展、投資全台灣的未來；相信升級後的台中國際機場，不僅能照顧中部民眾的需求，也能吸引更多的觀光人潮，方便商務往來，讓中台灣的經濟更加活絡。

總統說，中台灣是台灣產業發展的關鍵，台中國際機場升級就是台灣競爭力升級。國內航廈整體改善工程開工動土，代表台灣邁向升級的「起手式」。台中國際機場有非常具體且明確的發展方向。我們要以國際標竿機場的規格，來逐步擴建既有的機場設施，以及推動國際的新航廈及民用跑道等各項建設。

總統指出，做好規劃，全力達成，是交通部長林佳龍的風格。他對台中國際機場的發展，從擔任台中市長時就開始投入；做了交通部長後，更是擴大計畫，設下年運量1,000到1,500萬人次的發展願景。

總統認為，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源。這幾年，「中進中出」的國際旅遊模式，就是林佳龍過去打下的基礎。他在擔任台中市長任內時，成功開拓了直飛日本、南韓、越南、泰國及柬埔寨等5國首都的定期航線，讓中部的民眾不再需要奔波到桃園，出國更為便利。相信升級後的台中國際機場，不僅能照顧中部民眾的需求，也能吸引更多的觀光人潮，方便商務往來，讓中台灣的經濟更加活絡。

總統表示，現在台中國際機場推動的各項建設，就是奠定機場百年大計的基礎，也將帶動中台灣的發展，政府一定會全力推動。

她指出，台中有精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場。不久前，她才來台中見證空軍新式高教機出廠。她希望透過由國人自行製造的零組件來帶動產業發展。而台中國際機場未來的發展方向可以結合在地資源及地方產業，跟「國機國造」政策相輔相成，成為台灣航太關聯產業發展的重要一環。

機場航太

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